Il Global Combat Air Programme (GCAP), l'ambizioso progetto di cooperazione internazionale per lo sviluppo di un caccia di sesta generazione, è ufficialmente entrato nella sua fase operativa. L'annuncio è stato dato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte con la premier giapponese Sanae Takaichi, sottolineando l'avanzamento di questa iniziativa chiave nel settore della difesa aerea.

La presidente Meloni ha evidenziato come l'incontro con la premier Takaichi, avvenuto lo scorso ottobre, avesse stabilito obiettivi specifici di collaborazione tra Italia e Giappone.

"Quando con Sanae ci siamo incontrate ad ottobre abbiamo fissato degli obiettivi e siccome siamo due donne a capo delle loro nazioni, li abbiamo raggiunti", ha affermato Meloni. Tra i traguardi raggiunti, la premier ha menzionato la recente riunione del tavolo bilaterale sulla sicurezza economica, tenutasi a maggio a Tokyo, e la disponibilità dell'Italia a ospitare la prossima sessione, rafforzando così il legame tra le due nazioni.

Collaborazione tra Italia, Giappone e Regno Unito

Il Global Combat Air Programme vede la partecipazione congiunta di Italia, Giappone e Regno Unito, uniti nello sviluppo del caccia di sesta generazione. Meloni ha ribadito l'importanza della continuità nel lavoro congiunto sulla difesa, dichiarando: "Abbiamo continuato a lavorare fianco a fianco per il Global compact Air Programme insieme a Uk per caccia di sesta generazione.

E siamo entrati finalmente nella fase operativa". Questa collaborazione strategica mira a potenziare le capacità difensive dei Paesi coinvolti.

Oltre alla cruciale cooperazione in ambito difensivo, la presidente Meloni ha posto l'accento sull'avvio di un dialogo bilaterale sullo spazio, finalizzato a unire le competenze e le risorse di Italia e Giappone in questo settore in espansione. Ha inoltre ribadito l'importanza del tavolo bilaterale sulla sicurezza economica, la cui ultima riunione si è svolta a Tokyo e che vedrà l'Italia come prossimo Paese ospitante, consolidando ulteriormente i rapporti tra le due nazioni.

Il Global Combat Air Programme: Dettagli e Obiettivi

Il Global Combat Air Programme (GCAP) si configura come un'iniziativa internazionale strategica, volta allo sviluppo di un sistema di combattimento aereo di nuova generazione.

Avviato ufficialmente nel 2022, il programma coinvolge attivamente aziende e istituzioni dei tre Paesi partner – Italia, Giappone e Regno Unito – e si posiziona come uno dei principali progetti di cooperazione tecnologica e industriale nel settore della difesa. Il GCAP ambisce alla realizzazione di un velivolo avanzato, equipaggiato con tecnologie innovative, con l'obiettivo primario di rafforzare significativamente le capacità di difesa aerea delle nazioni partecipanti.

Questa collaborazione tra Italia, Giappone e Regno Unito, nell'ambito del GCAP, si fonda su un'intesa politico-industriale mirata alla condivisione di competenze, risorse e allo sviluppo tecnologico congiunto. L'obiettivo è favorire una maggiore integrazione tra i sistemi di difesa delle nazioni partecipanti, creando sinergie e rafforzando la sicurezza collettiva.