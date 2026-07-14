La Provincia di Imperia si prepara ad accogliere la 39ª Assemblea Nazionale delle Province italiane, un evento cruciale in programma il 19 e 20 ottobre. L'appuntamento annuale vedrà riuniti i Presidenti delle Province, i Sindaci e i consiglieri Provinciali provenienti da ogni parte d'Italia. I lavori si terranno presso il prestigioso Teatro Cavour di Imperia e saranno arricchiti dalla partecipazione di autorevoli rappresentanti del Governo, del Parlamento e delle alte cariche dello Stato.

Enzo Lattuca, presidente dell’Unione delle Province d’Italia (Upi), ha sottolineato l'urgenza di un rilancio per questi enti: “È tempo di rilanciare le Province sia nella dimensione politica che in quella amministrativa, con un chiaro profilo di istituzioni di programmazione strategica e di pianificazione dello sviluppo dei territori”.

Lattuca ha inoltre annunciato che l'Assemblea segnerà l'inizio di una campagna di confronto incentrata sulla Piattaforma programmatica Upi per la prossima legislatura. L'obiettivo è presentare alle forze politiche, alle istituzioni e alle realtà economiche e sociali una serie di riforme considerate essenziali e urgenti per restituire piena forza e un ruolo definito alle Province.

Imperia al centro del dibattito sulle Province

Claudio Scajola, che ricopre il doppio ruolo di sindaco e presidente della Provincia di Imperia, oltre a essere vicepresidente Upi, ha espresso grande soddisfazione per la scelta della sede. “Sono molto lieto che la scelta della sede dell’Assemblea Nazionale Upi sia ricaduta su Imperia”, ha dichiarato.

Ha evidenziato come la Provincia di Imperia abbia storicamente percepito, più di altre, il peso della distanza dalle Istituzioni centrali. Questa condizione è stata aggravata dalla sua posizione ai confini d'Italia e, soprattutto, dal gran numero di piccoli e piccolissimi comuni che la compongono, in particolare nell'entroterra. Per queste realtà, l'Ente Provincia ha sempre rappresentato l'unico e insostituibile riferimento istituzionale. Scajola ha ribadito la necessità di una riforma che dia nuovo impulso alle Province, auspicando che dall’Assemblea possano scaturire impegni concreti a favore delle comunità rappresentate.

Le due giornate dell'evento saranno dedicate a un intenso dibattito e confronto tra le diverse istituzioni, con la presenza confermata di Ministri ed esponenti di spicco delle istituzioni nazionali ed europee.

Il ruolo dell'Upi e la riforma degli enti provinciali

L’Unione delle Province d’Italia (Upi) è l’organismo che rappresenta le Province italiane, impegnato a promuovere il loro ruolo istituzionale e a coordinare le attività, favorendo il confronto tra i vari enti. L’Upi svolge un'importante attività di studio e formulazione di proposte su temi cruciali per le Province, inclusa la riforma delle competenze e delle modalità di elezione degli organi provinciali. Il dibattito sulla riforma delle Province ha recentemente riacquistato vigore, con richieste esplicite per un rafforzamento delle competenze e della capacità amministrativa degli enti provinciali, unitamente al ripristino di un sistema elettivo per la scelta dei loro rappresentanti.

La decisione di ospitare l'Assemblea a Imperia non è casuale, ma sottolinea l'attenzione verso i territori caratterizzati da una significativa presenza di piccoli comuni e dalla pressante necessità di un riferimento istituzionale efficace e capillare per lo sviluppo locale.