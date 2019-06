Torna il 29 giugno a Bracciano la “Festa del Volontariato”. La XIV edizione ruota attorno al tema “IO vs NOI… quale futuro?” ovvero l’eterna contrapposizione tra individualismo e senso di condivisione in una collettività. La Festa, anche quest’anno, è organizzata da un gruppo di associazioni locali e si avvale del patrocinio del Comune di Bracciano. Il volontariato, nella sua formula di "lavoro socialmente utile" è uno degli ambiti che il Legislatore ha indicato come requisito per il conseguimento del reddito di cittadinanza.

Francesco Loppini, del comitato organizzatore sottolinea che la festa mira "a fare rete" per mettere a punto progetti di grande partecipazione.

Pubblicità

Pubblicità

Un format che piace e che viene organizzato anche in altre realtà come è avvenuto nelle scorse settimane a Lucca.

Volontariato e partecipazione

Come sempre la manifestazione è aperta a tutte le realtà associative che operano sul territorio. Molti gli appuntamenti collaterali tra spettacoli, mostre e conferenze. Tra queste si segnala la quarta edizione del concorso di Fotografia “Immagini di Vita” promosso dalla storica Associazione Fotocineamatori Bracciano.

Appuntamento il 29 giugno in piazza IV Novembre a Bracciano

Oltre al tema"IO vs Noi… Quale futuro?" è previsto un tema libero. La partecipazione al concorso è gratuita. Le opere dovranno risultare inedite. Il 28 giugno 2019 le foto selezionate saranno esposte nell’ambito della mostra fotografica negli spazi della chiesa del beato Charles De Foucauld. La sera si terranno le premiazioni. A individuare le opere vincitrici, a giudizio insindacabile, saranno Mario Gentilucci, Germano Lucci e Silvano Stefanelli.

Pubblicità

Il volontariato in rete

Quasi una ventina le associazioni che per questa edizione animeranno la festa: Access&Motion; AGESCI Bracciano; AISM; Amore è Rispetto; Arvas; Associazione Nazionale Carabinieri Trionfale; Associazione Umanitaria Trevignanese; Azione Cattolica Bracciano; CNGEI Bracciano, Croce Rossa Comitato Sabatino; ESEO Italia; Fa.Rò.; Generazione Musica; Leo Bracciano; Misericordia di Bracciano; Oratorio di Bracciano e Volontariato Vincenziano.

Il Comitato Locale della Croce Rossa proprio di recente ha festeggiato la donazione da parte di privati di due nuovi “strumenti di lavoro”: un mezzo per il trasporto delle persone con ridotta mobilità ed un carrello logistica. Attivissima sul territorio anche l’associazione Generazione Musica che è sia onlus che gruppo musicale, una realtà che si caratterizza per l’impegno civile e sociale e che vanta un curriculum con oltre 500 concerti. Tra i più recenti va ricordato il progetto al liceo Ignazio Vian di Bracciano dedicato a Fabrizio De Andrè.