L’estate ci dà dentro con i festeggiamenti, almeno per quanto riguarda i fiumi di luppolo: dopo “Prato A Tutta Birra”, tra musica live e street food che hanno riempito il mese di maggio, è arrivata a Roma la settima edizione di Birròforum dedicata alle birre artigianali e al cibo italiano e street food internazionale.

Dopo l’apertura di giovedì 27 giugno, prosegue per tutto il weekend, fino a domenica 30, il festival della birra con tantissime etichette e stili birrari differenti.

Una manifestazione che sta ospitando i migliori birrifici d’Italia nel suo villaggio dei festival nei giardini del Parco di Tor di Quinto, uno spazio di 10.000 mq a due passi dall'area romana di Ponte Milvio. Birròforum promette di portare gli appassionati di birra in un viaggio attraverso il tradizionale processo di produzione dell’oro giallo, offrendo conferenze, degustazioni e presentazioni da parte di esperti del settore.

Non solo birra, ma anche food e music

Accanto a una grande varietà di birre artigianali, mixology e cocktail preparati dai migliori baristi di Roma, ci sono 6 aree tematiche dedicate al meglio del cibo italiano: pasta, pizza, affumicatoio, hamburger, fritti, gelato e dessert di tutti i tipi.

E per intrattenere gli ospiti, non mancano concerti e dj set che vedono anche la partecipazione di giovani band e talenti emergenti. Sempre al Birròforum sono molte attività per i bambini, con corsi, laboratori e attività dedicati ai più piccoli, con musica live, fitness, animazioni per bambini e attività pet friendly da fare insieme a mamma e papà.

Gli appuntamenti 'birrosi' da non perdere nel weekend

Oltre agli eventi collaterali, di indubbia attrazione, la protagonista della serata resta la birra artigianale, grazie alla presenza dei seguenti birrifici: Hammer, Civale, Eastside, Turbacci, Brewfist, Oxiana, Chinaschi, Birrificio Messina, Gladiatore, Mastri Birrai Umbri, Alta Quota e I Beer.

Per gli appuntamenti, dopo gli excursus tra i birrifici laziali di giovedì e un'accurata esplorazione nel mondo delle Italian Grape Ales di venerdì, la serata di sabato 29 giugno vede lo svolgimento di “Le mille sfumature di acido”, con degustazione di birre sour di EastSide e del Birrificio Turbacci - conduce Francesco Cassone -, mentre domenica 30 giugno, alle ore 21, vi attende “La meditazione: alla scoperta di birre, whisky e… sigaro”. Si parla di una degustazione di "liquidi da meditazione" di IBeer, Brewfist, accompagnate dall’assaggio di un Whisky e (per chi vuole) da un sigaro.

Selezionatore dei prodotti e conduttore della serata: Francesco Stefanelli. E allora tutti a Birròforum... alla salute!