Da oggi mercoledì 15 maggio torna uno degli eventi di punta della primavera pratese, l’ormai imprescindibile 'Prato A Tutta Birra': l'attesissimo festival dedicato alla musica live, alla birra artigianale e allo street food. Nella città che la scorsa settimana ha accolto con grande entusiasmo il passaggio del Giro d'Italia, animata inoltre dalla campagna elettorale delle incombenti elezioni amministrative, l'attenzione tornerà per qualche giorno alla gastronomia, alla musica dal vivo e alla vita notturna.

L'edizione 2019

L’edizione 2019 si terrà, come da tradizione, nel clima festoso di Piazza del Mercato Nuovo, appena fuori dal centro storico. La scorsa edizione aveva riempito la piazza grazie ad artisti del calibro di Willie Peyote e Modena City Ramblers: così anche il programma di questa edizione offre prospettive entusiasmanti. La piazza vedrà infatti avvicendarsi una serie di illustri ospiti: stasera si comincerà in grande con Bobo Rondelli e gli Ottavo Padiglione che festeggeranno i primi 25 anni di attività.

Piazza del Mercato Nuovo, sede del festival.

Giovedì sarà poi il turno del comico e cantante Ruggero de I Timidi che porterà in tour il suo nuovo album Giovani Emozioni. Venerdì si passerà poi alle sonorità folk della Bandabardò, ormai diventata una presenza fissa al festival del maggio pratese: la data sarà parte del loro "Summer Tour 2019". Quella di sabato sarà la serata più attesa, vedendo il palco diviso tra le provocazioni pop dell'artista milanese Myss Keta che ha già saputo conquistare le folle con hit generazionali come Le ragazze di Porta Venezia, e il rap del cantautore romano Franco126 che aprirà il tour estivo "Stanza singola" proprio con la data pratese: due star dell’indie nazionale che con ogni probabilità popoleranno la piazza di giovani appassionati.

La serata conclusiva di domenica sarà affidata alle cover della Rino Gaetano Band. Oltre all’intrattenimento musicale, la piazza ospiterà stand gastronomici e mercatini artigianali, che per cinque giorni allieteranno senza sosta le serate del capoluogo di provincia toscano: ci sarà spazio per i migliori birrifici artigianali di Prato e Firenze (I due Maestri, La Foresteria, Gradisca 1973 e Wallace E Beer on the Road).

Tutti gli eventi sono a ingresso libero: l'apertura degli stand è prevista a partire dalle ore 19:00, mentre l'inizio dei concerti è previsto ogni sera per le ore 22:00.

In presenza dell'evento sono previste modifiche alla circolazione che interesseranno via Gaetano Bresci e alcuni tratti della viabilità interna di Piazza del Mercato nuovo, divieti che saranno prontamente indicati con apposita segnaletica.