L’attesa è finita! Dopo l'uscita del primo teaser trailer a dicembre dello scorso anno, finalmente questo 4 luglio torna sulla piattaforma streaming Netflix una delle sue serie tv di punta: Stranger Things. Vi ricordate come avevamo lasciato i nostri amati cittadini di Hawkins? Nell'episodio 2x09, “La porta”, Undici (Millie Bobby Brown) era riuscita a chiudere il portale del Sottosopra, ma gli ultimissimi istanti mostrano che il Mind Flayer non è stato sconfitto: anzi, è rimasto a dominare la versione alternativa di Hawkins come un'ombra che oscura il cielo.

Qualche anticipazione sulla trama di Stranger Things 3

Il poster di presentazione del terzo capitolo di Stranger Things uscito già a gennaio vede Undici e Mike che si tengono per mano mentre l'intera banda guarda i fuochi d'artificio del 4 luglio: Undici e Will sono gli unici a distogliere lo sguardo.

We received a poster and released date for Stranger Things 3!https://t.co/iYmyvNIZkx — Stranger Things News (@StrangerNewz) January 6, 2019

E per saperne di più, Netflix ha messo in campo anche un final trailer che vede il ritorno di tutta la banda: Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Will (Noah Schnapp) e Dustin (Gaten Matarazzo).

Ma questa volta il gruppo dovrà lottare più duramente che mai per tenere a bada i mostri del Sottosopra. Il trailer termina in una lunga sequenza che strizza l’occhio a Jurassic Park: il gruppo si nasconde da un mostro che non si vede, ma di cui si sente solo il tremendo ruggito.

Diamo un’occhiata agli episodi della terza stagione di Stranger Things

Possiamo già dare una sbirciatina ai titoli degli otto episodi della terza stagione della serie: "Suzie, mi ricevi?", "Incubi", "Il caso della bagnina scomparsa", "La sauna", "L’origine", "Il compleanno", "Il morso", "La battaglia di Starcourt".

E Netflix si è lasciata “sfuggire” anche la trama ufficiale, che lascia molto spazio all'immaginazione. Il set è sempre quello di Hawkins, nell'Indiana, e siamo nell'estate del 1985. La scuola è finita e i ragazzi durante la loro meritata vacanza trascorrono il tempo tra il nuovo e fiammante centro commerciale e le problematiche adolescenziali: dai primi amori che non vanno come previsto alle amicizie che si sgretolano, Undici e gli altri dovranno imparare cosa vuol dire diventare grandi.

E, come se non bastasse, la città è di nuovo in pericolo contro un male che continua ad evolversi. Un male che può essere affrontato solo con la vera amicizia. Vi aspettano nuovi misteri, amicizie che crescono e si evolvono in qualcosa di più e continui rimandi agli anni '80 e ai film che hanno caratterizzato quegli anni. Appuntamento con Stranger Things 3 il 4 luglio su Netflix. Pronti ad affrontare il Sottosopra?