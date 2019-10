Squadra vincente non si cambia: dopo il grande successo dei musical Rapunzel, Peter Pan e La regina di ghiaccio, dal 2 ottobre al 1 dicembre 2019 Maurizio Colombi e Alessandro Longobardi tornano al Teatro Brancaccio di Roma con “Aladin: il Musical Geniale”,

Il nuovo musical rivisita in chiave comica e irriverente la celebre novella orientale de Le mille e una notte, che si concentra sulle vicende del ladruncolo di strada Aladin, il quale incontra per caso la figlia del sultano Jasmine e riuscirà a conquistarla grazie all’aiuto del famoso Genio della Lampada .

Nello spettacolo ritroveremo tutti i personaggi della fiaba, ma con nuove importanti aggiunte, come la furba scimmietta Coco, la fidata ancella di Jasmine (personaggio presente anche nella versione cinematografica firmata Disney e uscita il 22 maggio 2019), l’amico di Aladin e addirittura un secondo Genio (che non sarà della lampada ma dell’anello).

L’atmosfera magica e orientale, che avvicina il musical allo stile di Bollywood, è resa perfettamente dai costumi coloratissimi e dalla scenografia (ci saranno ben 24 cambi di scena con molteplici effetti speciali).

Sarà sicuramente un grande successo adatto ai più piccoli, ma anche ai grandi.

Il cast di Aladin

Il cast è composto da venti attori, cantanti e ballerini. Leonardo Cecchi, reso famoso al pubblico dei più piccini dalla serie Disney “Alex & Co”, vestirà i panni di Aladin; mentre Emanuela Rei, beniamina delle adolescenti italiane grazie a “Maggie & Bianca Fashion Friends”, sarà la bellissima principessa Jasmine.

I principali attori sono:

Leonardo Cecchi- Aladin: l'attore nasce nel 1998 negli Stati Uniti (Minneapolis) ma trascorre l'infanzia in Italia, precisamente a Piscina (TO).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival

Dopo aver studiato recitazione. Leonardo inizia la sua carriera da attore nel 2015, quando è stato scelto il protagonista della serie Alex & Co.. In televisione ha lavorato anche a Radio Alex nel 2016, stesso anno dei film al cinema Tini – La nuova vita di Violetta e Come diventare grandi nonostante i genitori.

Emanuela Rei - Jasmine: Emanuela Di Crosta, in arte Emanuela Rei, nasce a Roma nel 1991, studia recitazione fin da piccola, sua grande passione insieme alla danza e al canto.

Il suo esordio avviene nel 2010 con una piccola parte nella serie tv I Cesaroni. Tra il 2012 e il 2013 la vediamo in eBand, Talent High School - Il sogno di Sofia, Anastasia <3 dance. Ormai nota al pubblico dei più piccoli, nel 2016 Emanuela viene chiamata per interpretare la protagonista della serie Maggie & Bianca Fashion Friends.

Umberto Noto – Genio della lampada: affermato attore di teatro, si è reso famoso al grande pubblico recitando in importanti serie tv come Camera Café e Piloti, e negli ultimi anni è stato acting coach della quarta stagione della serie tv Disney Alex & Co.

Sergio Friscia - Genio dell'anello: attore e comico siciliano.

Oltre alla co-conduzione televisiva Rai di Mezzogiorno in Famiglia, ha recitato in fiction di grandissimo successo come Squadra Antimafia, al cinema con Il professor Cenerentolo, I compromessi sposi e L’ora legale.