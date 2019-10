Tra meno di un mese, precisamente il 7 novembre, uscirà in tutte le librerie italiane il nuovo romanzo di Elena Ferrante, ma la casa editrice romana E/O, con cui l’autrice ha pubblicato tutti i suoi romanzi e racconti, non ha rivelato molto sull’opera (neanche il titolo), lasciando così in trepidante attesa i lettori.

Titolo e trama ancora top secret

A inizio settembre gli editori hanno svelato tramite un post su Twitter la data di pubblicazione del romanzo, allegando un breve estratto.

Probabilmente si tratta dell’incipit del romanzo, che anticipa ai lettori l’ambientazione: troviamo ancora l’atmosfera soffocante e cupa del rione napoletano in cui sono cresciute Elena e Lila, le due protagoniste della saga de “L’amica geniale”.

Anche il titolo del libro è per ora misterioso.

Dalle poche righe che sono state pubblicate è evidente come anche questa volta l’autrice si concentra sulla tematica del rapporto tra genitori e figli, partendo sempre da un immaginario femminile molto forte: le protagoniste di Elena Ferrante sono tutte originarie di una Napoli popolare, la Napoli del rione, e sono complicate, a volte violente, ma anche emotive e fragili.

Tutte ricorrono alla scrittura come sfogo, utilizzandola per poter tirare fuori il dolore che ha origine nella parte più intima dell’animo.

Un caso editoriale

Elena Ferrante è un'autrice misteriosa in quanto non ha mai svelato la sua identità e ha preferito rimanere nell'anonimato fin dal suo esordio nel 1992 (anno di pubblicazione de "L'amore molesto", da cui Mario Martone ha tratto l'omonimo film).

Probabilmente il suo stesso nome è uno pseudonimo, ma questo non le ha impedito di divenire una scrittrice conosciutissima in tutto il mondo, particolarmente amata negli Stati Uniti.

Elena Ferrante ha infatti ottenuto il successo internazionale con la quadrilogia iniziata nel 2011 “L’amica geniale”, che da il titolo all’intera saga, seguita da “Storia del nuovo cognome”(2012), “Storia di chi fugge e di chi resta” (2013) e l’ultimo “Storia della bambina perduta”(2014).

La storia di Elena e Lila ha venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo, tradotta in ben 40 paesi.

Le riprese della serie L’amica geniale 2

In attesa dell’uscita del nuovo romanzo, dopo il grandissimo successo della prima serie (co-prodotta Rai e Hbo) andata in onda su Rai1 a novembre 2018, a Napoli si stanno ultimando le riprese della serie “L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome", otto episodi incentrati sul secondo volume della saga, che saranno trasmessi in quattro serate su RaiUno probabilmente il prossimo inverno.

Le protagoniste saranno ancora Elena e Lila ormai adolescenti, una alle prese con l'università e con il trasferimento a Pisa, l'altra imprigionata in una vita matrimoniale infelice.