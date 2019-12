Come da tradizione, l'albero di Piazza Venezia a Roma è stato illuminato per la festa dell'Immacolata. L'atmosfera delle notti romane da oggi sarà ancora più magica grazie alle decorazioni dell'albero di natale: 80.000 luci al led a cui si aggiungono i bagliori emanati dalle 1000 sfere natalizie utilizzate per decorare la terza versione di Spelacchio. Il famoso abete rosso, chiamato da Romani e non "Spelacchio", in ricordo dello sfortunato albero di Natale del 2017, è stato inaugurato dalla sindaca Virginia Raggi.

L'evento è stato accompagnato dalle voci dei ragazzi (di età compresa tra i 6 e i 16 anni) della Scuola di Canto Corale del Teatro dell'Opera. Con l'occasione sono state accese anche le luminarie dell'attigua Via del Corso. Insomma il periodo natalizio a Roma è ufficialmente iniziato.

Grande folla per salutare l'inaugurazione di Spelacchio III

Anche grazie all'enorme attenzione mediatica suscitata dal povero abete di due anni fa, all'inaugurazione di Spelacchio III hanno assistito migliaia di persone tra turisti e Romani.

Sono stati in tanti a riprendere l'evento con il cellulare in mano, come se stessero assistendo a un concerto. Per via dell'evento, il traffico è andato in tilt nel centro di Roma e tante vie sono rimaste bloccate anche a causa della celebrazione dell'Immacolata che si è tenuta contemporaneamente all'inaugurazione dell'albero.

L'impazienza di poter ammirare lo spettacolo dell'albero di Natale acceso in tutto il suo splendore è stata evidentemente troppa per alcuni tra i presenti, che hanno fischiato l'esibizione degli allievi della Scuola di Canto Corale e rumoreggiato durante l'attesa.

Infine l'accensione di Spelacchio è stata accolta da uno scroscio di applausi. Calda accoglienza è stata riservata anche alla Sindaca Virginia Raggi, che ha augurato buon Natale ai presenti e ha presentato "l'albero più simpatico del mondo". Una cassetta è stata posta ai piedi dell'abete, adibita ad accogliere le letterine dei più piccoli. Raggi ha anche fatto sorridere i bambini, intavolando una strampalata conversazione con Spelacchio.

Classico accostamento oro-rosso per gli addobbi

Quest'anno la scelta degli addobbi di Spelacchio si è orientata sul classico accostamento oro-rosso, i colori più tipici del Natale.

La realizzazione dell'albero di Natale di Roma è stata sponsorizzata anche quest'anno da Netflix, il celebre colosso dello streaming di film e serie Tv. L'albero resterà acceso giorno e notte dall'8 dicembre al 6 gennaio.