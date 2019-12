Nel giorno di Natale 2019, ovvero mercoledì 25 dicembre, si entrerà nel vivo delle festività e i nativi sotto molti segni dello zodiaco non si risparmieranno di certo sul divertimento. Sarà il caso dei segni di terra, stakanovisti accaniti, ma anche di quelli di aria, seppure con qualche eccezione. Il Sagittario e il Leone saranno propensi a divertirsi senza pensieri negativi, mentre l'Ariete sarà ancora piuttosto irritato.

Di seguito, le previsioni segno per segno del giorno di Natale.

L'oroscopo di Natale, dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la tensione dei giorni precedenti sarà smorzata da qualcuno che vi coinvolgerà positivamente nell'atmosfera natalizia e vi farà vivere intensamente questa giornata di festa.

Riappacificarsi con un parente sarà un notevole passo avanti.

Toro: vi prenderete una pausa dall'ambito lavorativo, in modo da non perdervi l'occasione di festeggiare, ma anche per curarvi del vostro corpo. Probabilmente farete qualche conquista inaspettata.

Gemelli: distratti. Se da una parte penserete a cosa dovrete sbrigare sul posto di lavoro nei giorni a seguire, dall'altra dovrete necessariamente prendervi cura di ogni dettaglio della vostra giornata di festa.

Cancro: sarete piuttosto malinconici, preferireste stare per conto vostro a rimuginare sul passato rispetto ad apprezzare le cose presenti.

Dovreste cercare di godere di ciò che state vivendo in questo momento senza perdervi troppo nei ricordi.

Leone: euforici. Sarete al centro dell'attenzione grazie alla vostra fantasia che in queste giornate esploderà come fuochi d'artificio. Il partner vi apparirà anche molto più seducente del solito, soprattutto in serata.

Vergine: potreste conoscere qualcuno che vi apparirà davvero molto interessante. Per i single sarà l'occasione adatta per intavolare una relazione, mentre questa nuova amicizia potrebbe creare dissapori per chi è già in coppia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: finalmente potrete dedicarvi alle frivolezze e alle amicizie, in particolare a quelle che hanno condiviso con voi le vostre preoccupazioni lavorative e finanziarie. La famiglia sarà il punto focale della giornata, ma in serata farete faville con le vostre conoscenze.

Scorpione: avrete modo di staccare la spina dai vostri problemi, ma anche dalla vostra poca voglia di conversare. Saranno poche le persone che vi faranno uscire dal vostro “guscio” e rilassare davvero.

Sagittario: tanta allegria e divertimento vi attenderanno nel pomeriggio, ma sarete in particolare voi a procurarla a chi vi circonda. Organizzerete giochi di tutti i generi per soddisfare le passioni di tutti, nessuno escluso.

Capricorno: la vostra mente continuerà a lavorare come se fosse un giorno come tanti, ma sarete comunque nel vivo dell'atmosfera natalizia e molte persone ammireranno la vostra intelligenza e perspicacia.

Acquario: qualche malumore potrebbe sorgere a causa di un parente con cui non andate molto d'accordo, ma non sarà comunque in grado di rovinarvi la festa e la vostra voglia di festeggiare.

Sarete molto volenterosi in cucina.

Pesci: forse lavorerete anche in questa giornata, ma sarà comunque una fatica molto limitata e relegata nei momenti più “monotoni”. Il consiglio sarà comunque quello di prendervi del tempo anche per il relax.