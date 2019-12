Sta per terminare la fase a gironi della Champions League, giunta ormai alla sesta giornata. Ad aprire il turno sarà il Napoli, che sfiderà il Genk al S.Paolo alle ore 18:55 di martedì 10 dicembre 2019. La partita, così come Shakhtar Donetsk-Atalanta e Bayer Leverkusen-Juventus, sarà trasmessa in diretta TV soltanto da Sky.

Il Napoli di Ancelotti, squadra imbattuta nel Gruppo E con due vittorie e tre pareggi, domani ospiterà il Genk nel turno finale della fase a gironi.

Ai partenopei basterebbe un punto per accedere agli ottavi

Attualmente il Napoli è secondo nel girone a +2 punti dal Salisburgo: ai partenopei, dunque, basterebbe un punto per accedere agli ottavi, ma in ballo c'è anche il primo posto del girone, qualora il Liverpool non dovesse battere il Salisburgo.

Il Napoli sta attraversando un periodo di crisi: la squadra di Ancelotti non vince una partita dal 23 ottobre. Anche la panchina di Ancelotti è da considerarsi sempre più a rischio, soprattutto dopo il sofferto pareggio in campionato con l'Udinese.

Il Napoli cerca la vittoria per uscire dalla crisi

Una bella vittoria con i "de Smurfen" rappresenterebbe per gli azzurri una forte scossa, utile a superare una crisi che non sembra finire mai. Per il Napoli c'è tanto in ballo, dunque, anche a livello di morale, nel match di martedì al S.Paolo.

Discorso a parte va fatto per il Genk, che ha totalizzato 1 solo punto, con un pareggio e quattro sconfitte. I belgi, dunque, sono già fuori dall'avventura continentale. Tuttavia, non avendo più nulla da perdere se non l'onore (e i bonus Uefa: 2.7 milioni per una vittoria e 900.000 per un pareggio), il Genk martedì potrebbe giocare a viso scoperto e rappresentare una sfida non facilissima per il Napoli, anche se la squadra belga è nettamente inferiore per qualità tecnica.

La differenza tra i valori in campo si riflette anche sulle quote: l'1 è dato a 1.16, mentre il pareggio è quotato a 7,75. Improbabile, a detta dei bookmakers, il successo del Genk: la vittoria dei "puffi" sale a quota 17,5.

In dubbio l'impiego di Insigne contro il Genk

In dubbio l'impiego di capitan Lorenzo Insigne nella sfida contro il Genk, sostituito a Udine alla fine del primo tempo dopo una prestazione non convincente. Infatti, a proposito di Insigne, nel post partita di Udinese-Napoli mister Ancelotti ha affermato che: "la prestazione non mi stava convincendo e ho preferito cambiarlo anche perché avevo bisogno di modificare qualcosa dal punto di vista tattico e ho optato per Llorente". Il tecnico confermerà l'out per Insigne anche nel match di martedì?

Intanto vediamo nel dettaglio le probabili formazioni per Napoli-Genk:

Napoli (4-3-3): Meret; di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Llorente.

Genk (4-4-2): Coucke; Cuesta, Dewaest, Lucumi, De Norre; Maelhe, Heynen, Berge, Hrosovsky; Samatta, Ito.

Ad arbitrare la partita sarà Cuneyt Cakir, in una squadra arbitrale in cui tutti i sei uomini saranno turchi.