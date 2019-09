Un recente studio condotto dalla ricercatrice Gauri Desai e da un gruppo di scienziati dell'Università di Buffalo, ha analizzato il perché le donne dell’isola caraibica di Porto Rico presentano un minor tasso di tumore al seno rispetto alle donne degli Stati Uniti continentali. Il soffritto di aglio e cipolla è la base di partenza per la preparazione di molti piatti della cucina portoricana come il ‘guisos’, molto simile ad uno stufato, oltre a pietanze con riso e fagioli.

Numerosi studi precedenti condotti in diversi Paesi del mondo, hanno confermato il ruolo di aglio e cipolla nella prevenzione del tumore al seno e altri tipi di cancro.

Indagine dietetica sulle donne portoricane

La ricercatrice Gauri Desai principale autore dello studio americano ha dichiarato: "Abbiamo studiato attraverso un'indagine nutrizionale un campione di donne portoricane sapendo che impiegavano abitualmente il soffritto di aglio e cipolla come base delle loro ricette, allo scopo di testare le proprietà antitumorali di questi alimenti''.

L'indagine scientifica, iniziata nel 2008, ha monitorato per sei anni, attraverso un questionario dietetico, le abitudini alimentari di un campione di partecipanti dell'isola caraibica di Porto Rico, costituito da 314 donne con diagnosi di carcinoma mammario e 346 controlli senza nessuna patologia. Le domande proposte con il questionario hanno permesso ai ricercatori di conoscere il consumo medio giornaliero di questi alimenti nelle donne intervistate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Scienza Corretta Alimentazione

I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista scientifica Nutrition and Cancer, hanno messo in evidenza che mangiare tutti i giorni aglio e cipolla favorisce la prevenzione contro il cancro al seno, infatti le donne portoricane dello studio che consumavano più volte al giorno il soffritto di aglio e cipolla, mostravano una riduzione del rischio di carcinoma mammario del 67%, rispetto alle donne che non ne facevano uso in cucina.

Secondo i ricercatori americani gli effetti antitumorali di aglio e cipolla sono dovuti all'azione dei flavonoidi e dei composti organici solforati presenti che vengono sprigionati nell'organismo dopo il consumo.

Flavonoidi e composti organici solforati

I flavonoidi e i composti organici solforati di aglio e cipolla sono elementi chimici capaci di svolgere azioni antiparassitarie e delle attività antibiotiche naturali nell'organismo umano, l'aglio è molto ricco di allicina, solfuro di allile e disolfuro di allile e la cipolla di cisteina e allicina.

L'allicina come dimostrato da studi precedenti condotti sull'uomo e sugli animali ha un'azione antiparassitaria, antibiotica, antibatterica e contribuisce alla salute del cuore e del sistema circolatorio.