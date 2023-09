Dopo le vacanze ricomincia l'abituale routine persa nei mesi estivi, il Ministero della Salute e la Cooperazione lattiero casearia con il progetto Think Milk, Taste Europe, Be Smart secondo le indicazioni delle linee guida per la sana alimentazione raccomandano un'adeguata colazione ricca di latte e di yogurt. L'Istituto per la salute dell'Ospedale Bambino Gesù nell'ambito dell'iniziativa ‘equilibrio fra studio e gioco' propone ai genitori 10 consigli utili per affrontare al meglio con i propri figli i primi giorni di Scuola e l'intero anno scolastico.

Una sana colazione

La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata, e per questo motivo il Ministero della Salute e il progetto Think Milk, Taste Europe, Be Smart per il consumo consapevole raccomandano latte e yogurt quotidianamente.

Il latte vaccino è un'alimento completo ricco di proteine (3,5%) a elevata digeribilità e ad alto valore biologico, vitamine specialmente la B12 capace di ridurre il senso di stanchezza e sali minerali come il calcio che supporta lo sviluppo delle ossa e la loro salute nel tempo. Il principale zucchero, il lattosio, è costituito in parte dal galattosio importante per l'attività del sistema nervoso, la memoria e l'apprendimento. Gli esperti della salute raccomandano di adottare ogni giorno la ‘Regola del tre’ ovvero consumare tre porzioni di latte o di yogurt da 125 ml (tre bicchieri, tre vasetti).

Decalogo scuola, Bambino Gesù ‘equilibrio fra studio e gioco'

I medici dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nell'ambito dell'iniziativa ‘equilibrio fra studio e gioco’ hanno stilato 10 consigli utili rivolti ai genitori e ai bambini della scuola d'infanzia, scuola primaria e adolescenti per affrontare insieme il rientro a scuola e i giorni successivi sottolineando l'importanza di: