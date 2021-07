Il green pass o certificazione verde digitale garantisce al cittadino maggiore libertà e opportunità di partecipare a diversi eventi pubblici con un maggior numero di persone. Dal 6 agosto diventerà obbligatorio.

Cosa è la certificazione verde digitale?

Il green pass che è stato introdotto dal decreto anti-covid del 22 aprile, modificato in seguito a maggio e in via libera dal 17 giugno è una documentazione utile a dimostrare almeno una delle condizioni seguenti:

La vaccinazione Covid

La guarigione dal Covid

L'esito negativo a un tampone antigenico o molecolare

A cosa serve quindi questo documento?

Come anticipato in precedenza il pass serve a muoversi liberamente, viaggiare e partecipare a eventi con molte più persone rispetto a quanto finora era stabilito dalle norme sulla capienza dei luoghi al chiuso.

Dal 6 agosto per riuscire ad accedere in diversi locali e partecipare o assistere a eventi sarà necessario mostrare il proprio Green pass.

Esso sarà necessario per provare di aver ricevuto almeno una dose di vaccino da almeno 15 giorni, oppure di essere guariti dal Covid da non più di 6 mesi o, per ultimo ma non per importanza, di aver fatto un tampone nelle ultime 48 ore con esito negativo.

Certificazione verde e locali

Sarà dunque necessario esibire il proprio Green pass per accedere:

In ristoranti o bar al chiuso per sedersi al tavolo

Nei teatri

Nei cinema

Nelle palestre

Nelle piscine

Nei centri termali

Per assistere a eventi

Nel caso degli eventi sarà necessario mostrare il proprio Green pass per accedere/partecipare a:

spettacoli ed eventi anche all'aperto

fiere e sagre

congressi

musei

concorsi pubblici

partecipazione alle feste dopo una cerimonia religiosa o civile

Rsa per visitare familiari

Trasporti

Al momento per i trasporti le regole rimangono esattamente quelle di prima.

Dunque in zona bianca per usare i mezzi di trasporto non dovrà essere mostrato il green pass.

Naturalmente rimagono valide le regole di distanziamento e protezione.

Obbligo ed esentati dalla certificazione verde

Sono obbligati a possedere il green pass tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni. Di conseguenza l'esenzione resta per i bambini al di sotto di questa età.

Nel mese di luglio 2021 resteranno invece in vigore le regole attuali.

Ad oggi i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose per il vaccino anti Covid e che quindi potranno iniziare a muoversi liberamente sono stimati nel 70% circa della popolazione (escludendo chi è inferiore ai 12 anni).