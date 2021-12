Lavarsi i denti più volte al giorno è fondamentale per mantenere una corretta e perfetta igiene orale e un buono stato di salute dei denti, evitando carie e molti altri problemi che possono degenerare in problematiche anche più gravi. Un fido alleato dello spazzolino nella cura della propria igiene orale quotidiana è lo scovolino per migliorare lo stato di Salute dei denti, soprattutto per evitare il formarsi di placca che una volta indurita, se non rimossa subito, diventa tartaro.

Quante volte si devono lavare i denti durante una giornata

I dentisti e gli specialisti del settore consigliano di lavare i denti a distanza di otto ore e almeno due volte al giorno, mattino e sera.

Si consiglia anche di lavare i denti con i migliori spazzolini sul mercato ogni volta che si consuma un pasto principale, in genere dopo la colazione, il pranzo o la cena. Sarebbe più che opportuno effettuare la pulizia dei denti circa 30 minuti dopo la fine del pasto affinché il ph della bocca si stabilizzi e non si vada a intaccare lo smalto dentale. Masticando i cibi nella bocca si sprigionano sostanze acide che vanno a rovinare lo smalto, altri esperti consigliano - per lo stato di salute dei denti - di lavarsi i denti prima di consumare i pasti così da impedire ai batteri di reagire con il cibo.

Come si lavano i denti e per quanto tempo

Gli igienisti dentali consigliano di spazzolare con cura i denti almeno per due minuti continuativamente.

Si raccomanda delicatezza nell'atto dello spazzolare per non andare a ferire o aggredire le gengive, dall'alto verso il basso e non orizzontalmente poiché si rischia solamente di spostare i residui e non rimuoverli. Bisogna anche prestare particolare attenzione alla pulizia di lingua e all'interno della bocca, senza essere troppo decisi.

Basta una passata delicata per rimuovere residui, garantendo così un alito fresco. In commercio oltre a quelli manuali classici, di setola morbida, media e dura, esistono anche gli spazzolini elettrici, che grazie a un piccolo processore interno indicano all'utente quando è ora di smettere di spazzolare e garantiscono una pulizia approfondita.

Dopo il lavaggio è bene ricordarsi di passare accuratamente il filo interdentale, un importante alleato per l'igiene dentale per rimuovere i batteri che si annidano tra gli spazi dei denti, favorendo così lo sviluppo di tartaro e carie. Come ultima cosa nella procedura di pulizia dei denti e del cavo orale, è bene utilizzare il colluttorio al termine di ogni lavaggio. Il colluttorio previene l'insorgenza di placca che a lungo andare potrebbe diventare tartaro, ma viene utilizzato anche per sintomatologie varie della bocca come afte, gengiviti e alito cattivo. Di colluttori ne esistono vari tipi come quelli medicati, venduti in farmacia e specifici per patologie, e quelli per uso domestico, molto più blandi e venduti come prodotto da banco nei negozi.