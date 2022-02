Si crede che i problemi di inquinamento dell’acqua siano relativamente recenti, ovvero dovuti alla rivoluzione industriale e all'agricoltura massiva che usa fitofarmaci e fertilizzanti in abbondanza: facendo una analisi della storia dell’umanità ci si accorge che non è così. Basti pensare che a cavallo tra il 1.700 e il 1.800 con l'invenzione del microscopio si è scoperto che l’acqua trasportava batteri e virus e ancora, per tutto il XIX° secolo, le grandi città hanno avuto a che fare con epidemie di colera e tifo, diffuse da acqua contaminata.

E solo agli inizi del ’900 entrarono in funzione i primi grandi depuratori industriali che migliorarono la salute pubblica.

I filtri per purificare l'acqua di casa

L’acqua di casa è sempre potabile, se non in caso di guasti, malfunzionamenti o contaminazioni, ma spesso assume un cattivo gusto per effetto della trasformazione del cloro in ipoclorito di sodio, una sostanza dal grande potere disinfettante. Se le condutture che attraversa sono particolarmente vecchie potrebbe trasportare calcare o ruggine. In questo caso è consigliabile dotarsi di un filtro per purificare l'acqua da installare sotto al lavandino, oppure di un depuratore che eroghi acqua pronta all'uso, eliminando microplastiche, agenti chimici e ogni alterazione di sapore.

La tecnologia che sta alla base della purificazione dell'acqua di casa negli anni si è evoluta offrendo al consumatore varie proposte e tipologie. Esistono filtri a carboni attivi, su resine a scambio ionico, a osmosi inversa o aeratori, tutti hanno lo stesso obiettivo, ovvero ridurre la durezza, eliminare gli inquinanti e il sapore di cloro.

Eliminare le sostanze pericolose per la salute dall'acqua

I filtri a carboni attivi sono quelli più diffusi e in alcuni casi i più economici: l'acqua passa attraverso particelle di carbone che avendo un alto potere assorbente trattiene molecole organiche che sono quelle che alterano il sapore all'acqua. Grazie all'elevato potere assorbente del carbone si riesce a filtrare molti litri di acqua in poco tempo, si tratta di una pratica che non agisce in profondità ma che elimina ogni possibile retrogusto dall’acqua.

Le resine a scambio ionico invece permettono la filtrazione di sostanze inorganiche come i sali di sodio, calcio, magnesio e altri agenti attraverso una reazione chimica di scambio di ioni. Eliminando i sali si ridurrà la durezza dell'acqua, grazie anche alla decalcificazione innestata, questo filtro è particolarmente usato nelle zone con tubature ricche di calcare.

I filtri aeratori sono i più economici ma anche i meno performanti e consistono in filtri meccanici che si applicano alla tubatura con microfori in cui passa l'acqua e che dovrebbero trattenere impurità e minerali, in particolare il calcare.

I filtri per purificare l'acqua più incisivi sono i filtri a osmosi inversa: l'acqua passa attraverso il filtro da una soluzione più concentrata a una più diluita, sfruttando la forza di una pressione applicata.

Questa tecnologia complessa, applicata al rubinetto, consente di trattenere calcio, metalli pesanti e fosfati, tutte sostanze pericolose per l'uomo.

Nei paesi in via di sviluppo è ancora ben presente il problema dell'approvvigionamento dell'acqua potabile. Per fortuna la tecnologia ha fatto grandi passi in avanti fornendo alle comunità locali filtri portatili come quelli a penna a luce ultravioletta, filtri a pompa, alimentati a gravità e a compressione. I filtri portatili sono in grado di abbattere i batteri e il rischio di malattia grave dovuta a escherichia coli o salmonella, ma non purificano completamente l’acqua e per i restanti virus è necessario far bollire l'acqua o usare pastiglie chimiche.

La soluzione Aquafarma per purificare l'acqua di casa

La soluzione che propone il consorzio Aquafarma per migliorare l'acqua potabile di casa consiste sia in un filtro da applicare alle tubature sia in depuratore domestico che eroga direttamente acqua da bere. Grazie ai bonus governativi che hanno la detrazione di imposta al 50% è molto conveniente installare un prodotto Aquafarma, senza contare le promozioni aziendali. Per tutte le informazioni necessarie si può contattare il numero verde 800 593 218 oppure compilare il form sul sito aziendale per essere contattati da un consulente.