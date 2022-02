I recenti accordi raggiunti al Cop 26 di Glasgow hanno posto l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema dell'Ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta. L'Assemblea delle Nazioni Unite ha voluto sottoscrivere un documento programmatico in cui gli stati membri si impegnano a una rapida decarbonizzazione delle fonti energetiche per rallentare gli effetti del riscaldamento globale ed allentare la minaccia dei cambiamenti climatici sul pianeta. Dopo anni di sfruttamento e inquinamento, l’ambiente sta presentando il conto e il prossimo tema fondamentale sarà sicuramente quello legato alla limitazione dell'uso della plastica e in particolare delle bottiglie che rappresentano uno degli elementi più inquinanti.

L'Europa ha già imposto agli stati dell'Unione di vietare la vendita di plastica monouso, ad esempio bicchieri, cannucce, vettovaglie con la direttiva 2019/904/Ce, che entrerà in vigore dal 14 gennaio 2022. Ma non basta, ci deve essere una spinta dal basso, che parta dalla cittadinanza.

Limitare l'acqua in bottiglia: un bene per l'ambiente e meno fatica per la persona

I consumatori hanno un grande potere presente già nelle loro mani, più delle imposizioni dei governi, ovvero scegliere se cambiare il proprio stile di vita. I medici raccomandano di bere minimo dai 6 ai 10 bicchiere di acqua al giorno, ovvero dai 1200ml ai 2000ml. Un conto approssimativo realizzato dalle Associazioni di consumatori ha calcolato in 11 miliardi all'anno le bottiglie di plastica consumate solo in Italia.

Una quantità enorme che andrà ad impattare seriamente sull'ambiente con il grave problema delle microplastiche e agenti chimici che, col tempo, si degradano nell'acqua che andiamo a bere, anche imbottigliata, e possono nuocere alla salute. Un filtro o un depuratore domestico annullano completamente l'utilizzo dell'acqua in bottiglia di plastica con molteplici vantaggi.

Innanzitutto per l'ambiente per una ovvia conseguenza del calo di plastica dispersa, per il portafogli perché produce un risparmio considerevole al consumatore, grazie ai bonus governativi. Soprattutto migliora la vita della persona che non sarà più costretta a trasportare a casa i legacci di acqua.

Aquafarma è azienda leader nell'installazione di filtri domestici per l'acqua potabile

Il Consorzio Aquafarma ha alle spalle una lunga storia professionale, da oltre 70 anni installa depuratori domestici e purificatori d’acqua ad uso domestico e alimentare. Grazie ad Aquafarma dal rubinetto fuoriesce acqua potabile microfiltrata da agenti chimici con un semplicissimo gesto. Installare un filtro per purificare l'acqua in casa è un gesto di grande importanza per l'ambiente in quanto eliminiamo la plastica delle bottiglie e miglioriamo la nostra vita in quanto a comodità e accumulo di spazzatura da dover smaltire. Aquafarma installa filtri e depuratori in tutta Italia grazie a una imponente rete di assistenza e vendita.

Con la detrazione di imposta al 50% e le promozioni aziendali, il filtro sarà dato "in regalo", l'unica spesa che il consumatore deve sostenere è quella della manutenzione e la sostituzione dei filtri periodica, elemento fondamentale per mantenere un ottimo livello di qualità dell'acqua. È possibile chiedere informazioni al numero verde gratuito 800 593 218 oppure compilare un form predisposto sul sito aziendale a cui fare tutte le domande e richieste del caso, si verrà poi contattati da un professionista Aquafarma.