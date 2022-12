L'obesità aumenta sia tra gli adulti sia tra i minori, ma tra la popolazione vi è scarsa o nulla consapevolezza di questo fenomeno. Sono i dati che emergono dal 4° Italian Barometer Obesity Report, appena presentato. Sovrappeso e obesità riguardano il 46% di adulti (oltre 23 milioni) e il 26,3% tra bambini e adolescenti fra i 3 e i 17 anni (2,2 milioni). Vi sono differenze in rapporto a fattori di tipo socio-economico, con la popolazione del Sud Italia che vede una maggior percentuale di persone obese, e anche differenze di genere. Infatti, tra gli adulti risulta obeso poco più dell'11% delle donne contro il 12,9% dei maschi; tra i minori l'eccesso di peso fra le femmine è appena sopra il 23% contro il 29,2 dei maschi.

L'obesità aumenta ma senza consapevolezza

Si tratta di cifre assolute tali da destare preoccupazione già di per sé. La preoccupazione aumenta considerando gli ulteriori dati contenuti nel rapporto. Emerge infanti una vasta mancanza di consapevolezza del fatto che l'obesità aumenta. Tra gli adulti, l'11% di quelli con obesità e il 56% di quelli in sovrappeso ritengono di rientrare nella fascia normopeso. Analogamente, tra i genitori di bambini in sovrappeso o obesi, dove il 40,3% ritiene i propri figli normopeso o addirittura sottopeso. Molti di coloro che ne sono consapevoli, ritengono che si tratti di un fenomeno transitorio, destinato a risolversi spontaneamente con la crescita e lo sviluppo.

Lo stile di vita

Esiste tuttora una vasta area culturale ove il bimbo "in carne" è sinonimo di salute e le porzioni a tavola sono spesso in eccesso. E' significativo che fra le madri dei bimbi in sovrappeso, ben il 69% ritiene che la quantità di cibo assunta dal proprio figlio non sia in eccesso: frequente è il consumo di alimenti processati ed iperprocessati, con un contenuto in calorie, grassi e zuccheri troppo elevato.

Altro fattore per cui l'obesità aumenta è la scarsa o nulla attività fisica, sia tra gli adulti sia tra i minori. Attualmente. il 33,7% della popolazione italiana adulta non pratica alcuno sport né attività fisica, neppure in modo occasionale. Ovviamente, questo ha importanti ripercussioni non solo sulla salute degli adulti, ma altresì sul messaggio educativo inviato ai figli.

L'obesità aumenta: le conseguenze

Sovrappeso ed obesità sono strettamente legate a malattie quali il diabete, i problemi di tipo circolatorio ed il sovraccarico di ossa ed articolazioni. Quest'ultimo aspetto aggrava negli anziani i dolori dovuti all'artrosi, e contribuisce alla sua precoce comparsa nei giovani e negli adulti. L'obesità influenza negativamente alcuni tumori, nonché l'osteoporosi nelle donne in menopausa.