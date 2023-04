Come si manifesta la depressione, quali sono i sintomi e come si cura? La depressione è uno dei principali disturbi dell'umore e che si sta diffondendo sempre di più nella popolazione, tanto che l'Oms l'ha definita 'male del secolo'. In aumento casi di depressione con patologie correlate nella generazione Z e nei più giovani, che necessitano di un aiuto concreto e di supporto psicologico. Da precisare che la depressione va distinta con un'adeguata diagnosi differenziale da sentimenti di tristezza e dal dolore provocato dal lutto, del tutto fisiologici e transitori.

Quando si parla di depressione va anche ricordato che occorre valutare se si tratta di Disturbo Depressivo Maggiore oppure di altri disturbi dell'umore, come ad esempio la distimia o il disturbo bipolare.

Quali sono i sintomi della depressione

I sintomi della depressione sono molti e variano in base alla tipologia di disturbo dell'umore che presenta il soggetto, sia per quanto riguarda la tipologia che la varietà e la relativa durata. In genere, si manifesta con tono dell'umore deflesso per tutta o quasi la maggior parte della giornata, accompagnato da mancanza di motivazione, di iniziativa e di volontà. Sono molto comuni pensieri intrusivi di autosvalutazione, senso di inadeguatezza, colpa e ruminazione.

I pensieri negativi e a volte catastrofici prendono il sopravvento, gettando il soggetto in uno stato penoso di sofferenza continua. Da ciò deriva la mancanza di piacere per ogni attività, fino al ritiro sociale. Nei casi più gravi, la persona non riesce più a lavorare e a portare a termine anche le più banali attività quotidiane.

A livello fisico sono moltissimi i sintomi della depressione e variano da individuo a individuo: molto comune è il senso di stanchezza e spossatezza, disturbi del sonno e della sfera sessuale. Tra le somatizzazioni troviamo emicrania, disturbi dell'apparato digerente, dolori o fastidi muscolari. Molto spesso, alla depressione si associa ansia, con o senza attacchi di panico.

Quali sono le cause della depressione?

Posto che è impossibile elencare le cause della depressione e che ogni individuo è un sistema a sé, è possibile che le motivazioni che stanno alla base di un disturbo dell'umore siano la combinazione di varie concause, da quelle genetiche, a quelle puramente biologiche (legate ad alterazioni dei neurotrasmettitori o ormonali), fino a fattori psicologici e sociali, che possono contribuire all'insorgere della depressione.

Come si cura la depressione

Curare la depressione non è semplice e, in primis, occorre fare una diagnosi differenziale basata sull'unicità di ogni soggetto. Solitamente, si affianca una cura farmacologica prescritta da un professionista a un percorso di psicoterapia.

Importante è il sostegno dei famigliari e la rete sociale di chi ne soffre: mai far sentire in colpa il soggetto per la sua mancanza di volontà, che non può certo essere risolta con banali inviti a reagire. Così facendo, non si fa altro che aumentare in maniera esponenziale il senso di inefficacia e di inadeguatezza che già fanno tanto soffrire.

