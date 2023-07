Estate serena significa anche estate in Salute. Coloro che si preparano a partire per le ferie estive possono basarsi sulle preziose indicazioni fornite dalla dottoressa Anna Marra del Dipartimento Farmaceutico dell'Ospedale Sant'Anna di Ferrara. I principali gruppi di farmaci da non dimenticare sono il kit di pronto soccorso, i medicinali tipicamente estivi ed i farmaci abitualmente assunti per eventuali patologie croniche.

Il kit di pronto soccorso

È opportuno prevedere analgesici e antistaminici, antipiretici e disinfettanti per ferite, garze sterili e cerotti, nonché un termometro per la misurazione della temperatura corporea.

Inoltre, prodotti (meglio se in formato gel) per le scottature solari e contro le punture di insetti, con funzione lenitiva ed antiprurito, una blanda crema all'idrocortisone ed una crema antifungina ed antibatterica. Va ricordato che, se si viaggia con bambini, è indispensabile portare con sé anche le formulazioni idonee all'età del bambino.

Estate serena, i farmaci tipicamente estivi

Estate significa viaggio, quindi non devono mancare prodotti per evitare il mal d'auto o mal di mare. In formulazioni esterne quali i braccialetti, oppure da assumere per via orale o applicare in cerotto. Importante anche portare con sé sali minerali quali il classico potassio/magnesio, e farmaci con funzione antidiarroica.

Tipica è infatti la diarrea del viaggiatore, legata all'assunzione di alimenti o bevande contaminati. Blandi prodotti per facilitare il sonno, come la melatonina, sono utili per coloro che affrontano Viaggi in aereo con cambio di fuso orario. Per un'estate serena, è bene avere con sé altresì i classici antidolorifici ed antipiretici.

Sebbene il loro utilizzo non sia tipicamente estivo, si rivelano tuttavia preziosi in una miriade di situazioni, in primis le contratture muscolari da troppa aria condizionata.

I farmaci abituali

Coloro che hanno patologie croniche devono portare con sé anche i medicinali che assumono abitualmente. Diabete, asma, pressione alta, solo per fare qualche esempio, non devono essere trascurati durante le vacanze.

Prima di partire, è bene interpellare il medico curante perché in taluni casi il dosaggio da prendere può cambiare durante la stagione calda. Ma estate serena significa anche essere consapevoli che in alcuni luoghi potrebbero non essere disponibili tali farmaci: è quindi opportuno prevedere una scorta adeguata al periodo che si presume restare lontani da casa.

Indicazioni preziose

Infine, le ultime indicazioni per un'estate serena sono relative alla conservazione dei medicinali ed alle informazioni per eventuali emergenze. Molti farmaci, infatti, subiscono alterazioni se conservati a temperature troppo alte. Controllare sempre il foglietto illustrativo e provvedere in merito. E per non farsi trovare impreparati in caso di necessità, è utile avere con sé una lista scritta dei farmaci assunti ed informazioni circa presenza e localizzazione di farmacie ed ospedali nei luoghi di soggiorno.