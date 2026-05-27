L'ASL Salerno si è aggiudicata il prestigioso Premio Innovazione Digitale in Sanità 2026, un riconoscimento conferito dall'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano. La cerimonia di premiazione, tenutasi il 27 maggio 2026, ha celebrato il progetto di telemedicina e digitalizzazione dei processi sviluppato dall'azienda sanitaria salernitana, evidenziando l'impegno nell'implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Il progetto di telemedicina e i suoi benefici

Il progetto premiato dall'ASL Salerno si distingue per l'introduzione di strumenti digitali innovativi, pensati per la gestione a distanza di prestazioni sanitarie. Questa iniziativa facilita il monitoraggio dei pazienti e ottimizza la comunicazione tra operatori sanitari e utenti. Gennaro Sosto, direttore generale dell'ASL Salerno, ha sottolineato l'importanza del riconoscimento, definendolo "un importante traguardo per la nostra azienda e per tutto il territorio". L'adozione di piattaforme digitali per la prenotazione di visite, la consultazione di referti e la gestione delle cartelle cliniche elettroniche mira a rendere i servizi più efficienti e a ridurre i tempi di attesa.

L'Osservatorio e il panorama della sanità digitale

L'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano rappresenta un punto di riferimento nazionale per l'analisi e la promozione dell'innovazione tecnologica nel settore sanitario. L'Osservatorio monitora l'evoluzione digitale delle aziende sanitarie italiane, favorendo la diffusione di buone pratiche e l'adozione di soluzioni all'avanguardia. Il Premio Innovazione Digitale in Sanità viene assegnato annualmente alle realtà che si distinguono per progetti di trasformazione digitale, valorizzando l'impatto delle nuove tecnologie sulla qualità dell'assistenza e sull'organizzazione dei servizi.

Impegno e prospettive future per l'ASL Salerno

Il riconoscimento ottenuto conferma l'impegno dell'ASL Salerno nel percorso di digitalizzazione e innovazione, con ricadute positive per i cittadini e gli operatori del territorio. L'integrazione di strumenti digitali è considerata una leva strategica per migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei servizi sanitari, in linea con le attuali tendenze nazionali di ammodernamento del settore. L'ASL Salerno prosegue così il suo cammino verso una sanità più moderna e vicina alle esigenze della comunità.