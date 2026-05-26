Il 26 maggio 2026, a Nisida, Napoli, è stato presentato un programma filantropico per la salute visiva dei giovani detenuti. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra Stato e Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, prevede screening oculistici gratuiti e la donazione di occhiali da vista negli istituti penitenziari minorili italiani. Alla presentazione, presso il Centro Studi di Nisida, hanno partecipato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il sottosegretario Andrea Ostellari, i vertici della Fondazione, la presidentessa della Corte d’appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, e il capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano.

Un'équipe guidata da Vincenzo Orfeo (direttore della Clinica Mediterranea e presidente di Airo Onlus) effettuerà visite oculistiche a circa 70 ragazzi detenuti a Nisida il 26 e 27 maggio. L'équipe include un medico oculista e un ortottista. La Fondazione OneSight EssilorLuxottica fornirà gratuitamente gli occhiali da vista necessari. Il programma, avviato a Nisida, si estenderà poi agli istituti di Catanzaro, Milano e Palermo.

Dichiarazioni e Reinserimento Sociale

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha sottolineato l'importanza del progetto per il reinserimento sociale dei giovani. 'È fondamentale', ha dichiarato, 'che queste persone, quando escono dalle carceri, non abbiano più il marchio di Caino della carcerazione...

Lo Stato dimostra attenzione, la libera impresa dimostra altrettanta attenzione e queste persone che hanno sbagliato si sentono rincuorate e ispirate verso un loro reinserimento sociale che sia produttivo ed efficace'.

Andrea Rendina, segretario generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica, ha affermato che la salute visiva è un diritto e un'opportunità di inclusione e dignità, offrendo 'un segnale chiaro di fiducia e nuove possibilità'. Antonio Sangermano, capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, ha aggiunto che il protocollo 'pone al centro il carcere e il dolore che esso contiene, la cura e la presa in carico da parte degli operatori pubblici e privati, nel quadro dei percorsi di socializzazione, sicurezza e responsabilità promossi da questo dipartimento'.

Obiettivi del Protocollo e Sinergie

Il protocollo d’intesa tra il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia mira a promuovere iniziative a sostegno della salute visiva dei giovani seguiti dai servizi minorili. Il progetto si inserisce in un percorso più ampio per il benessere psicofisico dei minori e giovani adulti detenuti, con focus su prevenzione, salute visiva e accesso equo alle cure. L'iniziativa evidenzia la collaborazione tra istituzioni pubbliche e Terzo Settore per creare percorsi di inclusione, tutela della persona e opportunità di reinserimento sociale.

La sera del 26 maggio, il ministro Nordio ha partecipato all'evento benefico 'La Notte dei Leoni' allo stadio Diego Armando Maradona.

Patrocinato dal Ministero della Giustizia, l'evento sostiene la ristrutturazione del teatro dell’Istituto penale per i minorenni di Nisida e la ricerca pediatrica della Fondazione Santobono Pausilipon.