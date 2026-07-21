L'Umbria ha compiuto un significativo passo avanti nel rispetto dei tempi per gli esami diagnostici, registrando un incremento del 7,8% rispetto al periodo precedente. Questo dato emerge dal Bollettino sull'andamento delle liste di attesa, uno strumento di monitoraggio a livello nazionale e regionale. Quattro regioni italiane si distinguono per superare il 90% dei casi nel rispetto dei tempi per gli esami diagnostici: il Veneto (97,1%), la Campania (96%), la Basilicata (94,6%) e le Marche (92,4%).

Quasi la metà delle regioni si posiziona al di sopra dell'80% nel rispetto dei tempi, includendo il Lazio (89,7%), la Toscana (89,6%), il Molise (88,6%), l'Emilia-Romagna (88,3%), la Liguria (85,8%), la Lombardia (85,5%), la Calabria (84,7%), il Piemonte (81,7%) e il Friuli Venezia Giulia (80,4%).

L'Umbria, con il 62% di rispetto dei tempi, evidenzia un netto miglioramento. La Lombardia (+7,7%) e l'Umbria (+7,8%) sono tra le regioni con i progressi più marcati, mentre l'Abruzzo ha registrato una brusca frenata, con una diminuzione del 10,8%.

Andamento delle liste di attesa e delle prime visite

Il Bollettino AGENAS rivela un miglioramento generale delle liste di attesa nella maggior parte delle regioni italiane, sebbene permangano criticità in alcune aree e si registrino anche arretramenti. Per le prime visite, la Basilicata eccelle, garantendo il 98,9% delle prestazioni entro i tempi stabiliti. Seguono le Marche (94,5%), il Lazio e il Veneto (entrambi al 91,5%). L'Umbria si attesta al 63,7% per il rispetto dei tempi delle prime visite.

I progressi più importanti per le prime visite sono stati osservati in Liguria (+19,7% rispetto al 2025) e in Lombardia (+9,5%). Al contrario, i cali più marcati si registrano nella Provincia Autonoma di Trento (–8,4%) e in Sicilia (–7,5%).

Il Bollettino AGENAS: monitoraggio e progressi nazionali

Il Bollettino trimestrale AGENAS si configura come uno strumento essenziale di trasparenza, offrendo una fotografia dell'andamento delle liste di attesa a livello nazionale e regionale. I dati sono raccolti dalla Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa (PNLA). L'analisi, che confronta il primo semestre 2026 con lo stesso periodo del 2025, rivela un incremento significativo dell'attività erogata: le prenotazioni sono aumentate da 13,3 milioni nel primo semestre 2025 a 14,9 milioni nel primo semestre 2026, con oltre 1,6 milioni di prestazioni aggiuntive garantite entro i tempi previsti.

Il Bollettino evidenzia che i miglioramenti più significativi interessano le prestazioni con priorità Urgente e Breve, con progressi anche per esami e visite ad alta domanda e con maggiori criticità, come colonscopie e visite dermatologiche. Sono stati introdotti modelli organizzativi innovativi, strumenti digitali e soluzioni di intelligenza artificiale, replicabili in altri contesti, per ottimizzare la gestione delle agende. Il prossimo Bollettino sarà pubblicato a ottobre 2026, con un aggiornamento dei dati al 30 settembre 2026.