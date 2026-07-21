Sull'isola dell'Asinara, per garantire un'assistenza sanitaria tempestiva ai numerosi visitatori, sono stati attivati anche quest'anno due ambulatori stagionali di primo soccorso. I presidi medici sono operativi a Cala d'Oliva e a Cala Reale, punti strategici per l'accoglienza turistica.

Questi centri di assistenza sono aperti al pubblico con orario continuato dalle 9:30 alle 17:30, prevedendo una pausa pranzo tra le 12:30 e le 14:30. Per eventuali necessità, è possibile contattare l'ambulatorio di Cala d'Oliva al numero 335.6822199, mentre per Cala Reale sono disponibili i recapiti 335.6850707 e 079.409420.

L'attivazione di tale servizio è frutto di una significativa convenzione che vede la partecipazione di importanti realtà istituzionali e di soccorso. Hanno aderito la Asl di Sassari, il Comune di Porto Torres, la Capitaneria di porto, l'Agenzia Conservatoria delle coste, l'Ente parco dell'Asinara e il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (Cisom), a testimonianza di un impegno congiunto per la sicurezza dei fruitori dell'isola.

A supporto del personale sanitario, l'isola dispone di un'ambulanza, un fuoristrada e due mezzi di soccorso avanzati medicalizzati, tutti equipaggiati con le necessarie attrezzature sanitarie per le emergenze. Il servizio è concepito per fornire le prime cure e assicurare un efficace raccordo con l'Autorità marittima, la rete di emergenza territoriale e le strutture ospedaliere, garantendo l'eventuale trasporto dei pazienti in caso di necessità.

L'impegno congiunto per la sicurezza sull'Asinara

Il direttore generale della Asl, Antonio Lorenzo Spano, ha evidenziato l'importanza di questa iniziativa, definendola «un impegno importante per tutte le amministrazioni coinvolte ma che si rende necessario per garantire sicurezza a chi in estate raggiunge l'Asinara». Anche il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha ribadito il valore del progetto: «L'Asinara è uno dei luoghi simbolo del nostro territorio e ogni estate accoglie migliaia di visitatori. Garantire un presidio sanitario efficiente significa offrire un servizio essenziale a tutela della salute e della sicurezza di chi vive e frequenta l'isola».

Dettagli operativi e finalità del presidio

Il presidio medico stagionale ha iniziato la sua attività sull'isola dell'Asinara a partire dal 1° giugno 2026. Questa attivazione è stata resa possibile grazie a un protocollo d'intesa promosso dalla Capitaneria di porto di Porto Torres e sottoscritto da ASL Sassari, Comune di Porto Torres, Conservatoria delle coste della Sardegna, Parco nazionale dell’Asinara e Cisom. L'obiettivo primario di questa iniziativa è assicurare un primo intervento sanitario a beneficio di tutte le persone presenti o in transito sull'isola, con particolare attenzione ai periodi di maggiore afflusso turistico, quando la necessità di assistenza può aumentare.