E' arrivato per l'Italia il giorno della seconda sfida ai Mondiali femminili di calcio, un match da non sottovalutare per la formazione guidata da Milena Bertolini. L'avversaria sarà la Giamaica dell'allenatore Hue Menzies, che ha incassato una sconfitta contro il Brasile nella partita d'esordio. Le azzurre dovranno fare il possibile per ripetere il successo ottenuto domenica 9 giugno, quando hanno battuto l'Australia con una doppietta di Barbara Bonansea allo 'Stade du Hainaut' di Valenciennes.

La Giamaica, reduce dal 3 a 0 subito dalla Seleçao, cerca il riscatto in questo secondo incontro fondamentale per entrambe le nazionali. Per l'Italia, infatti, una vittoria significherebbe una qualificazione quasi certa, permettendo alle azzurre di disputare con meno preoccupazione la partita con il Brasile. La nazionale italiana affronterà le 'Reggae Girlz' a Reims allo stadio 'Auguste Delaune' e l'incontro sarà trasmesso in diretta su Rai Due e su Sky Sport Mondiali alle 18:00. Sarà possibile visionare l'incontro anche in streaming con SkyGo e RaiPlay.

Mondiali calcio femminile 2019, oggi l'italia affronta la Giamaica

La partita su Rai Due alle 18:00 vedrà l'Italia affrontare la Giamaica: un avversario da non sottovalutare

La nazionale giamaicana è una squadra da temere soprattutto sul piano fisico e per la velocità delle giocatrici. L'Italia, secondo gli esperti, appare superiore sul piano tattico, perciò dovrà di certo approfittare di questo vantaggio. La ct Bertolini ha dichiarato che le giocatrici italiane sono motivate e determinate perché hanno la consapevolezza della difficoltà dell'incontro che andranno a disputare.

Non bisogna abbassare la guardia con le giamaicane, specialmente perché per quest'ultime la partita sarà l'ultima chance per una possibile qualificazione. Inoltre, le avversarie hanno grandi doti atletiche, sono forti e veloci. Oggi alle 18:00, dunque, le azzurre dovranno giocare il match più importante per ottenere quasi certamente, in caso di vittoria, il passaggio agli ottavi del Mondiale femminile 2019.

La partita Italia-Giamaica disponibile anche in streaming con RaiPlay e SkyGo

Per poter vedere in tv l'incontro Italia-Giamaica, il secondo del Girone C ai Mondiali femminili di calcio, si può scegliere tra due opzioni.

Gli italiani potranno vedere la partita in diretta alle 18:00 su Rai Due oppure su Sky Sport Mondiali. La telecronaca dell'evento sportivo sarà a cura di Andrea Marinozzi, mentre i commenti tecnici saranno affidati a Carolina Morace. In alternativa alla tv, gli sportivi potranno seguire il match in streaming su pc, tablet e smartphone, utilizzando le apposite app, RaiPlay e SkyGo.