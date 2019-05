Giugno era il mese in cui di solito iniziava a fare caldo, arrivava l'estate e finiva la stagione televisiva. Oggi non é più così, almeno per quanto riguarda l'ultimo aspetto. Infatti, proprio come il cinema, anche la tv non va più 'in vacanza'. Con il condizionatore acceso si resta a casa davanti alla tv per guardare le nuove stagioni o le novità che le piattaforme propongono.

Sky a giugno, oltre ai finali di stagione delle serie già in corso, tra le varie offerte, trasmetterà la seconda stagione di Big Little Lies (a poca distanza dalla messa in onda statunitense) e la sesta di Agents of S.H.I.E.L.D.. Inoltre, su Sky Atlantic, la pay tv proporrà la miniserie Chernobyl, co-prodotta con HBO. Lo show sul più grande disastro nucleare della storia ha già debuttato negli Stati Uniti ed è stato accolto positivamente sia dal pubblico che dalla critica, superando su IMDb il punteggio ottenuto da Breaking Bad e Il Trono di Spade.

La serie Chernobyl prodotta da Sky e HBO debutta su Sky Atlantic il 10 giugno

Le Serie TV trasmesse su Sky saranno, come sempre, visibili anche su Sky on demand e in streaming su NowTv. Per gli abbonati a Sky saranno disponibili inoltre le serie tv in onda sui canali di Mediaset Premium a seguito dell'accordo tra le due pay tv. Vediamo nel dettaglio il calendario degli appuntamenti di giugno.

Palinsesto serie tv su Sky, giugno 2019: Agents of S.H.I.E.L.D. 6 e Big Little Lies 2

Le serie tv che arriveranno sui canali Sky a giugno includono attesi ritorni.

Lunedì 3 debutterà su Fox la sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., la serie con protagonisti gli agenti dell'organizzazione di sicurezza più famosa dei fumetti Marvel. Nel nuovo ciclo di episodi torna Clark Gregg che, dopo aver interpretato in precedenza l’agente Coulson, morto al termine della stagione precedente, adesso ha il ruolo di un misterioso personaggio destinato a cambiare l'equilibrio dell'agenzia. Big Little Lies 2 andrà in onda su Sky Atlantic martedì 18 giugno.

Nella pluripremiata serie HBO si aggiunge al cast già stellare (Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern), il premio Oscar Meryl Streep. Per il gruppetto di amiche di Monterey i guai non sono finiti e riemerge il mistero sulla morte di Perry. Entrambe le serie saranno visibili anche in streaming su NowTV.

La novità Chernobyl, su Sky Atlantic dal 10 giugno la serie sul disastro nucleare degli anni '80

Il 10 giugno 2019 sarà trasmessa su Sky Atlantic la serie Chernobyl, composta da 5 puntate e prodotta da HBO e Sky.

La miniserie, che ha già debuttato negli Stati Uniti il 6 maggio, ha conquistato il pubblico e la critica. Come si evince dal titolo, al centro della trama vi è la catastrofe nucleare avvenuta il 26 aprile 1986. La serie ripercorre il disastro della centrale nucleare raccontando come e perché è accaduto, ciò che è stato nascosto dal governo e le drammatiche conseguenze subite dalle persone esposte alle radiazioni. HBO, questa volta, mette da parte il sentimentale e il fantasy e punta su una storia vera, ricostruendo l'immane disastro che ha segnato più di una generazione.