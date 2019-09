Il calendario delle corse italiane sulla strada che porta ai Mondiali di ciclismo è continuato oggi con il Giro di Toscana. La corsa ha dato delle importanti indicazioni al Ct Davide Cassani che ha potuto ammirare un Giovanni Visconti in gran spolvero e particolarmente motivato. La gara si è decisa nell'ultima delle tre scalate al Monte Serra, quando Egan Bernal ha selezionato il gruppo già piuttosto esiguo.

L’azione del vincitore del Tour de France ha lanciato all'offensiva un quartetto che si è giocato la vittoria nel finale di Pontedera, con Visconti vincitore in volata.

#GirodellaToscana Ed è nostraaaaa. Giovanni Visconti trionfa a Pontedera

And we did it! Giovanni Visconti takes It in Pontedera #OurTimeIsNow pic.twitter.com/TjZNFxrfAK