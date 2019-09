Al termine della Coppa Bernocchi, vinta a Legnano da Phil Bauhaus, il Ct della nazionale azzurra Davide Cassani ha diramato la lista dei corridori convocati per i Mondiali di Ciclismo che si terranno nello Yorkshire dal 22 al 29 settembre. Si tratta di un gruppo di sedici corridori che dovrà ulteriormente essere ridotto fino a scegliere gli otto titolari e le due riserve che poi andranno effettivamente a difendere i colori azzurri nella trasferta iridata.

Il ruolo di leader per la corsa in linea sarà affidato a Matteo Trentin, mentre è ancora da valutare la posizione di Vincenzo Nibali, impegnato in Canada.

Mondiali, anche Nibali tra i sedici

Il Ct Cassani non ha ancora definito tutte le scelte in vista dei Mondiali di ciclismo, e soprattutto per la corsa in linea che chiuderà la rassegna iridata domenica 29 settembre. Il tecnico romagnolo ha completato la selezione per la gara a cronometro, che vedrà in corsa Edoardo Affini e Filippo Ganna, due giovani talenti che sono cresciuti in maniera interessante in questa stagione.

Per la corsa in linea la situazione è ancora in via di definizione. Mentre alcune nazionali straniere hanno già scelto la formazione definitiva, Cassani si prenderà tutto il tempo a disposizione per valutare tutte le opzioni e decidere gli otto titolari che correranno il 29 settembre.

Intanto il tecnico azzurro ha diramato la prima lista di sedici nomi da cui poi saranno successivamente selezionati i titolari e le due riserve.

Ecco i nomi:

Davide Ballerini - Astana Pro Team

Alberto Bettiol - EF Education First

Davide Cimolai - Israel Cycling Academy

Damiano Caruso - Bahrain-Merida

Dario Cataldo - Astana Pro Team

Sonny Colbrelli - Bahrain Merida

Fabio Felline - Trek Segafredo

Davide Formolo - Bora-Hansgrohe

Gianni Moscon - Team Ineos

Vincenzo Nibali - Bahrain Merida

Daniel Oss - Bora-Hansgrohe

Salvatore Puccio - Team Ineos

Matteo Trentin - Michelton-Scott

Diego Ulissi - UAE Emirates

Andrea Vendrame - Androni Giocattoli-Sidermec

Giovanni Visconti - Neri Sottoli Selle Italia KTM

Trentin il punto di riferimento

Davide Cassani ha già assegnato da tempo il ruolo di leader della squadra a Matteo Trentin, ritenuto l’azzurro più portato ad un tipo di percorso come quello che attende i corridori in Yorkshire, molto tecnico, ricco di cambi di ritmo e con l’incognita del meteo.

Molto solida appare la posizione di Colbrelli, mentre il Gp Quebec ha rilanciato anche le ambizioni di Diego Ulissi. Tra gli altri corridori di punta è più da valutare la situazione di Alberto Bettiol, il vincitore del Giro delle Fiandre che è appena rientrato in Canada dopo oltre un mese di assenza. In bilico è anche Vincenzo Nibali, che inizialmente non sarebbe neanche dovuto essere in questa prima lista.

Dopo il buon rientro al Giro di Germania il corridore e il Ct Cassani hanno però concordato di aspettare la trasferta canadese che si conclude stasera con il Gp Montreal per poi prendere una decisione definitiva sulla partecipazione ai Mondiali.