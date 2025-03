Questo mercoledì 19 marzo l’Itas Trentino cercherà di ottenere il pass per la finale della CEV Cup di Pallavolo maschile, la seconda competizione europea per ordine di importanza. Infatti alle ore 17 italiane si svolgerà la semifinale di ritorno in Turchia, dove l’Itas Trentino affronterà i padroni di casa dello Ziraat Bank Ankara. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN.

Per l’Itas Trentino l’obiettivo è quello di difendere il risultato favorevole dell’andata, visto che nella gara disputata alla ilT quotidiano Arena di Trento i padroni di casa si erano imposti al tie break con il punteggio di 3-2.

Per riuscire a ottenere la qualificazione per l’atto finale del secondo torneo continentale, ai gialloblù basterà vincere con qualsiasi punteggio. In caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 sarà invece lo Ziraat Bank Ankara ad ottenere il pass, mentre nel caso in cui la partita odierna dovesse terminare con il punteggio di 3-2 a favore dei turchi, allora si giocherà lo spareggio al golden set. L’avversaria in finale sarà la vincente del match tra Tours e Rzeszow, con i polacchi che hanno vinto per 3-2 all’andata e ora i francesi proveranno a ribaltare il risultato nella partita di ritorno in casa.

Il risultato della gara d’andata tra Itas Trentino e Ziraat Bank Ankara

Nella gara di andata alla ilT quotidiano Arena di Trento tra Itas Trentino e Ziraat Bank Ankara, che si è disputata mercoledì 12 marzo, c’è stato un confronto equilibrato e spettacolare tra le due squadre, con l’esito del match che è rimasto incerto fino all’ultimo.

La compagine turca è partita molto forte e ha sorpreso i padroni di casa, portandosi in vantaggio di due parziali (26-28, 27-29). La svolta è arrivata nel terzo set, in cui la formazione guidata da coach Fabio Soli ha iniziato la rimonta, e si è imposta per 25-21, ribadendo poi l’inerzia positiva anche nel quarto parziale vinto per 25-23.

Nel momento decisivo del match i gialloblù hanno saputo essere più lucidi e incisivi, dominando il tie break con un netto 15-8 e chiudendo così la partita con un risultato a proprio favore di 3-2. Il titolo di MVP del match è andato a Michieletto, che ha messo a referto ben 27 punti (tre muri e tre ace). Ottime prestazioni anche da Rychlicki (19 punti) e Lavia(18 punti) e Flavio (15 punti).

Per gli ospiti invece da sottolineare la prestazione di Anderson che con 21 punti ha guidato a lungo lo Ziraat Bank Ankara.

Trento arriva dalla sconfitta nei playoff

A questo match decisivo per il cammino europeo, l’Itas Trentino si presenta dopo una sconfitta inaspettata arrivata in gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto della SuperLega di pallavolo. Infatti la squadra guidata da coach Fabio Soli è stata sconfitta per 3-1 da Cisterna Volley, che è riuscita a trovare una grande prestazione davanti al proprio pubblico e portare così la serie in parità sull’1-1.