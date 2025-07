Il Tour de France di Remco Evenepoel è finito nelle fasi iniziali della tredicesima tappa, mentre si affrontava il Col du Tourmalet. Già molto deludente e sofferente nelle ultime giornate, il belga è rimasto staccato dal gruppo ancora folto e dopo qualche chilometro si è fermato ed è salito in ammiraglia. Già ieri, dopo la prestazione particolarmente negativa nella cronoscalata di Peyragudes, Evenepoel era apparso piuttosto sfiduciato e il suo linguaggio del corpo sembrava preannunciare un'uscita di scena. Il suo preparatore, Koen Pelgrim, ha raccontato a Sporza che questi risultati molto al di sotto delle aspettative e del suo livello abituale sono il frutto delle difficoltà che Remco ha vissuto dopo il Delfinato, un periodo cruciale in cui non è riuscito a svolgere tutti gli allenamenti prefissati.

Pelgrim: 'Ha avuto difficoltà con l'intensità'

Per Remco Evenepoel, questa stagione 2025 è stata particolarmente travagliata. Il belga ha iniziato a correre solo ad aprile inoltrato a causa di un incidente avvenuto a dicembre mentre si allenava. Evenepoel è partito col botto, vincendo subito la Freccia del Brabante e salendo sul podio all'Amstel Gold Race dopo aver annullato la fuga di Pogacar. Il prosieguo è stato però un'alternanza di luci e ombre, così come in questo Tour de France, in cui ha vinto la cronometro ma non è stato poi all'altezza in salita.

Koen Pelgrim ha spiegato che nell'ultimo mese di preparazione in vista del Tour, le cose non sono andate bene. "Al Delfinato sembrava andare piuttosto bene, ma gli ultimi giorni non sono stati un granché.

In seguito, ha avuto un periodo di allenamento difficile", ha spiega Pelgrim a Sporza. "Non si era ripreso bene dal Delfinato e faceva fatica a completare l'allenamento. Abbiamo dovuto compensare con un riposo extra. Ha avuto difficoltà con l'intensità, e allora capisci che questo non è l'approccio ideale", ha continuato il preparatore di Evenepoel.

'Ha delle giornate deboli'

Pelgrim ha spiegato che tra il Delfinato e il Tour de France, Evenepoel non è riuscito a fare quel miglioramento che era stato in grado di fare lo scorso anno. "Le allergie gli hanno giocato un brutto scherzo. Abbiamo dovuto apportare modifiche e abbiamo saltato degli allenamenti che avremmo voluto fare", ha raccontato Pelgrim, aggiungendo che questo, e il mancato allenamento causato dall'infortunio invernale, ha portato Evenepoel ad avere molti alti e bassi.

"Le cose sembravano andare bene per i Campionati del Belgio, non che le cose vadano poi così male. Ha vinto la cronometro, quindi è in qualche modo in forma, ma la costanza non è ancora al top. Ha delle giornate deboli, anche a causa di quello che ha perso in inverno, gli mancano gran parte delle fondamenta che aveva l'anno scorso", ha analizzato Koen Pelgrim.