La vecchia Alpecin - Deceuninck si presenterà al via della stagione di ciclismo 2026 con tante novità, a partire dal nome. Il team di Mathieu Van der Poel ha attirato il nuovo sponsor Premier Tech, che dopo aver vissuto delle esperienze tra alti e bassi con Astana e Israel conta di trovare un progetto più a lungo termine e più vincente con la Alpecin. La squadra assumerà il nome di Alpecin - Premier Tech, ma questo non sarà l'unico cambiamento. Questo accordo un po' tardivo con il nuovo sponsor ha portato ad un consistente rimescolamento anche nell'organico dei corridori.

Ben 11 hanno lasciato la squadra, un mezzo esodo che è stato ora riempito con 12 nuovi arrivi, tra i quali spicca anche Francesco Busatto.

Roodhooft: 'Avremo una squadra forte'

Gli ultimi mesi in casa Alpecin sono stati molto impegnativi e carichi di dubbi. Il disimpegno di Deceuninck ha consigliato molti corridori ad accettare le offerte di altre squadre, lasciando un consistente vuoto nell'organico attorno ai leader storici Mathieu Van der Poel e Jasper Philipsen. L'accordo con il nuovo sponsor ha consentito di programmare il futuro con la definizione di tutti i rinnovi e i nuovi ingaggi.

Tra i 12 corridori che fanno il lro ingresso in casa Alpecin - Deceuninck c'è anche Francesco Busatto, secondo italiano del team dopo Luca Vergallito, e alcuni validi interpreti delle classiche e delle volate come Florian Sènèchal e Gerben Thijssen.

Il team manager Christoph Roodhooft ha respinto l'idea comune che la squadra sia scesa nel suo livello medio dopo questo ciclomercato.

"Sono molto soddisfatto del nostro nucleo di corridori", ha commentato Roodhooft durante la presentazione dell'accordo con Premier Tech. "Penso che avremo una squadra forte per il prossimo anno. Diversi corridori ci hanno lasciato. Si è persino parlato di un esodo, ma credo che ci sia stata una sorta di selezione naturale in molti settori. Ci sono ragazzi che sono riusciti a migliorare significativamente dal punto di vista finanziario. E se lo meritano", ha dichiarato Roodhooft.

VDP e Philipsen sono le stelle del team

I leader della Alpecin - Premier Tech restano Mathieu Van der Poel e Jasper Philipsen, due pezzi da novanta per classiche e sprint che nelle ultime stagioni hanno decretato lo straordinario successo del progetto dei fratelli Roodhooft.

Gli altri corridori da cui ci si attende di più sono Kaden Groves, velocista dal bagaglio tecnico completo, e il giovane talento Tibor Del Grosso, una possibile stella nascente delle classiche.

Ecco i 30 corridori della Alpecin - Premier Tech per la stagione di ciclismo 2026