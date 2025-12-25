I Toronto Raptors hanno ottenuto una convincente vittoria in trasferta contro i Miami Heat, imponendosi per 112-91. La squadra canadese ha preso il comando del match sin dai primi istanti, grazie a una straordinaria prestazione di Scottie Barnes, che ha realizzato 27 punti e catturato otto rimbalzi.

Dominio dei Raptors

Sin dall'inizio, i Raptors hanno mostrato più energia e determinazione rispetto ai padroni di casa. Scottie Barnes è stato il protagonista assoluto, guidando l'attacco di Toronto e risultando decisivo su entrambi i lati del campo. Accanto a lui, Norman Powell ha contribuito con 17 punti e Andrew Wiggins con 14, consolidando il vantaggio della squadra ospite.

Le difficoltà degli Heat

I Miami Heat hanno faticato a trovare ritmo e continuità, anche a causa dell'assenza di giocatori chiave come Tyler Herro, Nikola Jovic e Pelle Larsson. Il migliore dei padroni di casa è stato Jaime Jaquez Jr., autore di 21 punti partendo dalla panchina. La sua performance, però, non è stata sufficiente a cambiare le sorti di una squadra che ha perso otto delle ultime nove partite.

Il momento della stagione

La sconfitta contro Toronto si inserisce in un periodo complicato per i Miami Heat, che stanno attraversando una fase negativa in termini di risultati e prestazioni. I Raptors, al contrario, confermano la loro crescita e la capacità di vincere anche in trasferta, grazie a un gruppo giovane e talentuoso guidato da Scottie Barnes.