Leonardo Bonucci è tornato a vestire la maglia della Nazionale, esprimendo il suo stato d’animo: “In Nazionale si è riaccesa una fiammella, sono grato a Rino”. Il difensore ha manifestato gratitudine nei confronti del commissario tecnico Gennaro Gattuso, sottolineando il valore emotivo e simbolico di questo ritorno in azzurro.

Il ritorno in azzurro

Bonucci ha evidenziato come la convocazione in Nazionale abbia riacceso in lui una passione sopita, definendola una “fiammella”. Ha ringraziato apertamente Gattuso, chiamato affettuosamente “Rino”, per avergli concesso questa opportunità, che ha rappresentato un momento significativo e carico di emozione.

Il contesto e il ruolo di Gattuso

Il rientro di Bonucci in Nazionale avviene sotto la guida di Gennaro Gattuso, commissario tecnico della squadra azzurra dal giugno 2025. Gattuso ha delineato un progetto incentrato sulla difesa a tre, sull’inserimento di giovani emergenti e su una mentalità aggressiva e dinamica, con figure di riferimento quali Donnarumma, Tonali e Barella. Bonucci, grazie alla sua esperienza, costituisce un tassello importante in questo quadro di ricostruzione e rilancio.

Il ruolo di Bonucci nello staff azzurro

Oltre al suo ritorno in campo, Bonucci ricopre già un ruolo nello staff tecnico della Nazionale. Dopo il ritiro dall’attività agonistica, ha completato il corso UEFA B e, dal 2024, è entrato a far parte dello staff dell’Under 20.

Successivamente, nel 2025, è stato inserito nello staff della Nazionale maggiore, affiancando Gattuso e contribuendo con la sua leadership e competenza.

Questa duplice veste – giocatore e collaboratore tecnico – conferma il profondo legame di Bonucci con la maglia azzurra e il suo desiderio di contribuire attivamente al progetto di rilancio della Nazionale.