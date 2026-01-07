Artem Dovbyk, attaccante ucraino della Roma, è stato costretto a fermarsi nuovamente a causa di un infortunio muscolare. Il problema è emerso durante la trasferta di Lecce, dove aveva segnato il gol del 2‑0 prima di uscire per un fastidio alla coscia sinistra. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di lieve entità, che lo terrà fuori per almeno un paio di settimane. Lo staff medico valuterà il suo recupero giorno dopo giorno.

L'infortunio di Dovbyk

Il nuovo stop arriva pochi minuti dopo il gol realizzato da Dovbyk, entrato al sessantesimo minuto e autore del raddoppio al settantunesimo.

Al minuto ottantasei ha avvertito un problema muscolare che ne ha imposto il cambio. Il fastidio è stato confermato dagli esami clinici, che hanno riscontrato una lesione di lieve entità alla coscia sinistra.

Valutazioni mediche e tempi di recupero

Il comunicato dello staff medico della Roma sottolinea che il giocatore sarà monitorato quotidianamente per valutare l’evoluzione del quadro clinico. Il periodo di stop stimato è di circa due settimane, ma la situazione resta fluida e dipenderà dall’andamento del recupero. La sua presenza nelle prossime partite è quindi in dubbio.

Impatto sull'attacco della Roma

Questo infortunio si inserisce in un contesto già complicato per l’attacco della Roma, che aveva già dovuto fare a meno del centravanti per un lungo periodo a fine 2025 a causa di un precedente stiramento. La sua assenza potrebbe pesare sulle prossime partite.