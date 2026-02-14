Al Forum di Assago, durante la prova individuale maschile di pattinaggio di figura ai Giochi di Milano‑Cortina, si è verificata una clamorosa sorpresa. Ilia Malinin, grande favorito della competizione, è retrocesso all’ottava posizione dopo un programma libero costellato di errori. A conquistare la medaglia d'oro è stato il kazako Mikhail Shaidorov.

La caduta del favorito

Ilia Malinin, atteso come dominatore della gara, ha clamorosamente deluso le aspettative con una prestazione segnata da significative cadute e sbavature. Il suo programma libero, che doveva rappresentare la consacrazione definitiva, si è trasformato in un vero e proprio incubo sportivo.

Errori gravi e inaspettati lo hanno relegato all’ottava posizione, escludendolo di fatto dalla lotta per il podio.

Trionfo kazako e podio nipponico

Ad approfittare del blackout del superfavorito è stato Mikhail Shaidorov, pattinatore kazako classe 2004. Shaidorov ha messo in scena una prova pulita e potente, aggiudicandosi meritatamente la medaglia d’oro. Alle sue spalle si sono piazzati due atleti giapponesi: Yuma Kagiyama, che ha conquistato l’argento, e Shun Sato, medaglia di bronzo. Anche l’italiano Daniel Grassl ha mancato il podio, chiudendo la sua prova con un punteggio totale di 263,71.

La rimonta di Shaidorov

Malinin ha commesso errori fin dall’inizio del suo programma libero. Il suo atteso quadruplo axel è stato declassato a salto singolo e l’atleta è caduto per ben due volte, concludendo la sua esibizione visibilmente provato e in lacrime.

Shaidorov, al contrario, ha realizzato una rimonta impressionante. Partito dalla quinta posizione dopo il programma corto, è riuscito a risalire fino alla vetta, conquistando l’oro con un punteggio totale di 291,58 punti. Kagiyama e Sato hanno completato il podio rispettivamente con 280,06 e 274,90 punti.