L’Olimpia Milano subisce una pesante battuta d’arresto in Eurolega: al Mediolanum Forum, l’EA7 Emporio Armani cade contro Dubai Basketball per 78‑96. Una sconfitta che complica significativamente la corsa della squadra verso i play‑in.
La partita e il momento chiave
La gara si decide nella ripresa. Un terzo periodo disastroso per Milano, con un parziale che porta il punteggio sul 56‑73, rappresenta la pietra tombale della serata. Non bastano i 19 punti di Gudurić, mentre Kabengele domina sotto i tabelloni con una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi.
Dettagli e contesto della sconfitta
Il tracollo interno è l’ennesimo in uno scontro diretto. La squadra di casa non riesce a reagire dopo l’intervallo, e la prestazione di Kabengele risulta decisiva per gli ospiti.
La vittoria di Dubai e le conseguenze
La vittoria di Dubai segna la terza consecutiva in Eurolega per la squadra emiratina. Dopo un primo quarto equilibrato, gli ospiti esplodono nel secondo periodo con 33 punti, prendendo il controllo del match. Nel terzo quarto, il +22‑13 consolida il vantaggio, trasformando la partita in una strada a senso unico.
Il successo consente a Dubai di agganciare Milano in classifica con 14 vittorie e 14 sconfitte, beneficiando del vantaggio negli scontri diretti.