Luino ospiterà la partenza del Trofeo Binda 2026, una delle competizioni più attese nel calendario del ciclismo femminile. La gara, che collegherà Luino a Cittiglio, si prospetta impegnativa e spettacolare, attirando molte delle migliori atlete a livello internazionale pronte a contendersi il primato.

Il percorso e le protagoniste annunciate

Il tracciato si svilupperà attraverso le suggestive colline della Lombardia occidentale, presentando un percorso variegato che alternerà salite a tratti pianeggianti, mettendo a dura prova la resistenza e le capacità delle cicliste.

Tra le atlete più attese e indicate per la vittoria figurano nomi di spicco come Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto), la promettente britannica Cat Ferguson (Movistar Team), la campionessa del mondo Magdeleine Vallieres (EF Education‑Oatly), Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), la leggendaria Marianne Vos (Team Visma – Lease a Bike) e Puck Pieterse (Fenix‑Premier Tech).

Tradizione e prestigio del Trofeo Binda

Il Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio si conferma come una delle classiche più prestigiose del circuito Women’s WorldTour, giungendo quest’anno alla sua ventisettesima edizione. La competizione si svolgerà sulle strade collinari della Lombardia occidentale, con il suggestivo scenario della partenza da Luino e l’emozionante arrivo a Cittiglio.

Nell’edizione precedente, la vittoria era andata a Elisa Balsamo, imposta in una volata ristretta. Storicamente, solo due atlete sono riuscite a conquistare la gara per ben quattro volte: Marianne Vos e Maria Canins, a testimonianza dell’altissimo livello e della ricca storia di questa competizione.