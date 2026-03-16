La Milano-Sanremo di ciclismo si avvicina e Mathieu van der Poel si profila come il grande favorito. Questa è l'opinione di Oliver Naesen, corridore del team Decathlon CMA CGM, che non ha dubbi sulle possibilità di VDP di conquistare la Classicissima per la terza volta, vincendo la sfida stellare con Tadej Pogacar. Secondo Naesen, sarà praticamente impossibile per Pogacar staccare l'olandese sulla salita della Cipressa. Naesen ha avuto modo di osservare da vicino le prestazioni di Van der Poel durante la recente Tirreno-Adriatico, dove ha regalato spettacolo con due vittorie di tappa e una forma straripante.

'Wattaggi mai visti prima'

La quarta tappa della Tirreno, a Martinsicuro, ha messo in luce la potenza e la resistenza del fuoriclasse olandese, capace di rispondere con reattività all'attacco di Isaac del Toro su una ripida salita. "Nella tappa di giovedì, ho visto una statistica impressionante che indicava una potenza di 590 watt per quattro minuti. Un numero incredibile, mai visto prima sul mio misuratore di potenza", ha dichiarato Naesen a Het Laatste Nieuws.

Questo dato ha spinto Naesen a consultare Wout Van Aert, amico e rivale, per confermare il dato. "Ho chiesto a Wout: 'È corretto?' e lui ha risposto: 'Un minuto prima di quella salita, durante la fase di posizionamento, era persino di più'.

Quando l'ho sentito, sono quasi caduto dalla bici per lo stupore. E Mathieu doveva ancora arrivare..."

Il riferimento a una potenza così elevata rende evidente quanto Van der Poel stia attraversando un periodo di forma straordinaria. Il fuoriclasse della Alpecin non ha fatto nulla per nascondere il suo stato di forma e dopo aver reagito prontamente all'attacco di Del Toro, ha rivelato: "Potevo e volevo andare più veloce, ma sono stato prudente."

'Potrebbe essere VDP ad attaccare sulla Cipressa'

La tappa di Martinsicuro della Tirreno-Adriatico si è poi conclusa con il successo di Van der Poel in una lunghissima volata. Seppur messo sotto pressione dal vento contrario, il campione ha staccato tutti i suoi avversari, un segnale di una condizione atletica che fa paura.

Naesen conclude ribadendo l’inevitabile supremazia di Van der Poel in vista della Sanremo, e ha ribaltato la teoria comune che Pogacar possa staccare tutti sulla salita verso Cipressa.

"Dovreste quasi temere che sia lo stesso Van der Poel ad attaccare sulla Cipressa". In questo contesto, Naesen non può fare a meno di esprimere la sua preoccupazione per gli altri corridori. "È impossibile staccare Mathieu sulla Cipressa. Potrebbe sorprendere tutti attaccando lui stesso e staccare gli avversari."

Infine, ritorna sull'attacco di Del Toro, invitando a rivedere le immagini della tappa di Martinsicuro. "Quando Mathieu reagisce all'attacco di Del Toro, si nota che deve frenare leggermente per non colpire la ruota posteriore di Del Toro. Se riesci ancora a farlo dopo una salita del genere, per me significa tutto" ha commentato Oliver Naesen.