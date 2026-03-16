Il Portogallo ha scritto una pagina storica del rugby europeo, conquistando il Rugby Europe Championship e interrompendo un’egemonia georgiana che durava da anni. A Leganés, alle porte di Madrid, i “Lobos” hanno battuto la Georgia con il punteggio di 19-17, un successo che mancava da ben ventidue anni e che restituisce alla nazionale lusitana una dimensione internazionale sempre più credibile. Questo trionfo assume un significato ancora più profondo, giungendo in un momento in cui il rugby georgiano è scosso da un grave scandalo doping.

La Finale: Tensione e Ribaltamenti

La partita, giocata in un clima di grande attesa, si è aperta con estrema tensione e pochi spazi. Il Portogallo, sotto la guida di Simon Mannix, ha faticato a concretizzare le proprie azioni, mentre la Georgia, allenata da Marco Bortolami, ha cercato di imporre il suo tradizionale e temibile dominio fisico. I Lelos, forti della potenza del loro pacchetto di mischia, sono riusciti a segnare due mete nate da piattaforme avanzanti, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 12-3 e lasciando l’impressione di avere la gara saldamente sotto controllo.

La svolta decisiva è arrivata nella ripresa, quando il Portogallo ha saputo cambiare ritmo e, soprattutto, ha vinto la cruciale battaglia nelle fasi statiche.

La nuova prima linea lusitana ha retto l’urto georgiano, aprendo così spazi preziosi per il gioco al largo. I calci precisi dell’estremo Vareiro hanno mantenuto i portoghesi agganciati al punteggio, ma al 66’ la meta di Gorgadze, che ha portato il risultato sul 17-9, sembrava destinata a prolungare la dinastia georgiana nel torneo.

Invece, la partita si è riaperta improvvisamente: un calcio di punizione ha riportato i lusitani sotto break e, poco dopo, un cartellino giallo ha costretto i georgiani a difendersi in inferiorità numerica. È stato questo il momento che ha cambiato la storia della finale. Il Portogallo ha attaccato con coraggio, sospinto anche dai tanti tifosi giunti dalla penisola iberica, e ha trovato la meta decisiva con Pinto dopo una splendida azione alla mano, trasformata ancora da Vareiro per il definitivo e storico 19-17.

Lo Scandalo Doping Scuote la Georgia

Il trionfo portoghese si inserisce in un contesto particolarmente delicato per la Georgia, travolta da un grave scandalo doping. Nelle ultime settimane, ben sei giocatori della nazionale sono stati squalificati per violazioni delle norme antidoping. Questo evento ha rappresentato un vero e proprio terremoto per una squadra che aveva dominato il torneo per otto anni consecutivi e che ambiva a guadagnarsi un posto nel prestigioso Six Nations Championship.

L’indagine, nota come “Operation Obsidian”, ha rivelato che i sei atleti georgiani hanno ammesso di aver sostituito i propri campioni tra il 2019 e il 2023, violando gravemente le normative vigenti. Questa situazione ha scosso profondamente il movimento rugbistico georgiano, costringendo la squadra ad affrontare la finale del torneo in un clima di forte incertezza e con una pressione senza precedenti.

Il Portogallo e la Nuova Era del Rugby Europeo

In questo nuovo e complesso scenario, il titolo conquistato dal Portogallo assume un significato ancora più forte. Non è solo la fine di un’egemonia, ma ha il sapore di una vera e propria svolta, segnando l’inizio di una nuova fase nel rugby europeo fuori dal Sei Nazioni. I “Lobos” si affermano come una forza emergente, capace di sfidare e superare le potenze tradizionali, proiettando il loro movimento verso un futuro di rinnovato prestigio e ambizione.