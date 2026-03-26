Il palinsesto sportivo di giovedì 26 marzo si presenta ricco di eventi imperdibili, spaziando dal tennis internazionale al calcio delle qualificazioni, fino alle emozionanti sfide del pattinaggio artistico. Gli appassionati potranno seguire in diretta televisiva e in streaming una vasta gamma di competizioni, con un focus particolare sulle prestazioni degli atleti italiani.

Tennis: Sinner protagonista a Miami e le semifinali WTA

Grande attesa per il tennis con l'ATP Masters 1000 di Miami, dove l'azzurro Jannik Sinner scenderà in campo per i quarti di finale del singolare maschile.

Il talentuoso italiano affronterà lo statunitense Frances Tiafoe in una sfida cruciale, con l'obiettivo di accedere alle semifinali e incontrare il vincitore tra Cerundolo e Zverev. L'incontro di Sinner è fissato per le ore 18.00 e sarà ampiamente coperto da Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW e Tennis TV, garantendo una visione completa per tutti i tifosi. La giornata tennistica di Miami proseguirà poi con le semifinali del WTA 1000, in programma a partire dalle ore 20.00, trasmesse su SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go e NOW.

Calcio: le Nazionali azzurre e le qualificazioni mondiali

Un giovedì intenso attende il calcio italiano, con un doppio impegno per le Nazionali azzurre.

La Nazionale maggiore si prepara a ospitare l'Irlanda del Nord in una decisiva semifinale dei play-off per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Una partita fondamentale che potrà essere seguita su Rai 1 HD e Rai Play dalle ore 20.45. Parallelamente, l'Under 21 affronterà la Macedonia del Nord in un incontro valido per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2027, con diretta su Rai 2 HD e Rai Play dalle ore 18.15.

Il panorama calcistico internazionale offre ulteriori sfide per le qualificazioni ai Mondiali 2026: alle ore 18.00, Turchia-Romania sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Go e NOW. Più tardi, alle ore 20.45, oltre all'impegno dell'Italia, si disputeranno Galles-Bosnia Erzegovina, trasmessa su Sky Sport Max, Sky Go e NOW, e la consueta Diretta Gol su Sky Sport Calcio, Sky Go e NOW.

La notte porterà altre emozioni con Bolivia-Suriname alle ore 23.00 (DAZN, FIFA+) e, nelle prime ore di venerdì 27 marzo, Nuova Caledonia-Giamaica alle ore 4.00, anch'esse disponibili su DAZN e FIFA+.

Altri eventi sportivi: pattinaggio, ciclismo e basket

La giornata sportiva è arricchita da numerosi altri appuntamenti. Gli amanti degli sport invernali potranno seguire le qualificazioni maschili di salto con gli sci HS240 dalla Coppa del Mondo di Planica, a partire dalle ore 10.00, con copertura su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD e DAZN. Il pattinaggio artistico sarà in primo piano con i Mondiali: lo short program individuale maschile inizierà alle ore 11.30 (Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN, e dalle 14.00 anche su Rai Sport HD, Rai Play), seguito alle ore 18.15 dal free program delle coppie d’artistico (stessi canali, con Rai Sport HD e Rai Play dalle 19.50).

Per gli appassionati di ciclismo, diversi appuntamenti da non perdere. La seconda tappa della Settimana Coppi & Bartali sarà proposta in differita su Rai Sport HD e Rai Play dalle ore 18.00. La quarta tappa del Giro di Catalogna andrà in onda alle ore 15.20 su Discovery Plus, HBO Max, DAZN e Eurosport 2 HD. Non mancherà il ciclismo femminile con la Ronde van Brugge, visibile dalle ore 15.15 su Discovery Plus e HBO Max.

Infine, il basket propone sia sfide nazionali che internazionali. Nel basket femminile, i play-off di Serie A1 vedranno San Martino di Lupari affrontare Venezia alle ore 19.00 e Roseto contro Campobasso alle ore 20.45, entrambe trasmesse su flima.tv. A livello europeo, l'Eurolega offrirà il big match tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, in programma alle ore 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go e NOW.