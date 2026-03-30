Il panorama del tennis femminile mondiale vede Aryna Sabalenka mantenere saldamente la vetta del ranking WTA, consolidando la sua posizione di leader indiscussa. La tennista bielorussa vanta un vantaggio significativo, di poco meno di tremila punti, sulla sua diretta inseguitrice, Elena Rybakina, che occupa la seconda posizione. Sul podio, a completare il terzetto delle migliori, si registra il ritorno di Coco Gauff, che risale al terzo posto, affermandosi tra le protagoniste assolute del circuito.

In questo contesto di vertice, il tennis italiano vede la sua rappresentante di punta, Jasmine Paolini, confermarsi la numero uno azzurra, sebbene con un leggero arretramento in classifica.

Dopo la sua partecipazione al WTA 1000 di Miami, un torneo di prestigio in cui è stata eliminata al terzo turno dalla forte Ostapenko, Paolini ha visto la sua posizione scivolare all'ottavo posto del ranking mondiale. Questo movimento riflette l'intensa competizione ai massimi livelli e la necessità di mantenere una performance costante per conservare le posizioni di vertice.

I movimenti delle tenniste italiane

Oltre a Jasmine Paolini, il quadro delle tenniste italiane nel ranking WTA presenta altri movimenti degni di nota. Elisabetta Cocciaretto prosegue la sua ascesa, guadagnando posizioni e attestandosi al numero 43 della classifica. Un progresso che evidenzia la sua crescita costante e il suo impegno nel circuito internazionale.

Al contrario, Lucrezia Stefanini ha registrato una flessione, retrocedendo di cinque posizioni e posizionandosi al numero 148. Questi cambiamenti sottolineano la dinamicità del ranking e le sfide che le atlete devono affrontare settimana dopo settimana.

Uno sguardo a un precedente ranking

Un'analisi precedente, risalente al 2 febbraio 2026, aveva già evidenziato la leadership di Aryna Sabalenka nel ranking WTA, con un margine di oltre tremila punti su Iga Swiatek, allora seconda. In quella specifica classifica, Jasmine Paolini figurava già all'ottavo posto, mentre Elisabetta Cocciaretto aveva compiuto un balzo di quattro posizioni, raggiungendo il 51° posto. Lucrezia Stefanini, in quel frangente, si trovava al 140° posto.

Questi dati, pur riferendosi a un momento precedente, offrono una prospettiva sulla continuità di alcune tendenze e sui progressi individuali delle atlete nel tempo.

Le tendenze generali osservate in quel periodo si confermano anche nell'aggiornamento attuale: Jasmine Paolini mantiene la sua posizione di leader tra le italiane, pur con un lieve calo nel ranking generale. Parallelamente, Elisabetta Cocciaretto continua a mostrare una traiettoria di crescita, guadagnando terreno nel circuito. Al contrario, Lucrezia Stefanini ha registrato una perdita di posizioni, evidenziando le fluttuazioni tipiche delle classifiche mondiali.