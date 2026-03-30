Una domenica memorabile per lo sport italiano è stata suggellata da Jannik Sinner che, dopo aver conquistato il prestigioso Masters di Miami e completato lo storico “Sunshine Double”, ha voluto omaggiare i connazionali Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi, esprimendo con fierezza il suo profondo legame con l’Italia.

Il trionfo a Miami e la dedica ai campioni

Il tennista altoatesino ha dominato il torneo di Miami, superando in finale il ceco Jiri Lehecka con un doppio 6-4, 6-4, nonostante una prolungata interruzione dovuta alla pioggia. Con questa straordinaria vittoria, Sinner ha realizzato il “Sunshine Double”, un’impresa rara e altamente ambita nel circuito tennistico, riuscendovi senza perdere nemmeno un set, un risultato inedito nel singolare maschile.

Al momento della tradizionale firma sulla telecamera, Sinner ha lasciato un messaggio significativo: “Kimi e Bez”. Questa dedica è un chiaro omaggio a Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi, giovani talenti che stanno brillando rispettivamente in Formula 1 e MotoGP. “Stiamo vivendo un momento incredibile per lo sport italiano – ha dichiarato Sinner a SkySport – Seguo con particolare interesse la Formula 1, ma sono molti gli atleti italiani che mi stanno appassionando. Ora, l’attenzione è rivolta alla nazionale di calcio per il Mondiale, anche se sarà una sfida ardua. Più discipline sportive ottengono successi, meglio è per tutti, e io sono felice di far parte di questo gruppo vincente”.

Orgoglio nazionale e prospettive future nel tennis

L’eco di questi successi è stato ripreso anche dal ministro dello Sport, Andrea Abodi, che ha evidenziato come “i talenti italiani ‘conquistano’ un’altra domenica sportiva e rinnovano l’orgoglio di tutti noi, con il tricolore che sventola in tanti angoli del mondo”.

Sinner ha poi riflettuto sulle prossime sfide: “Nel tennis, il cambio di superficie richiede sempre un nuovo adattamento per ritrovare il giusto ritmo. Sono entusiasta di tornare in Europa dopo diverse settimane e non vedo l’ora di giocare a Montecarlo. Spero di disputare un buon torneo, ma per ora voglio godermi appieno questo momento: dopo Doha abbiamo lavorato intensamente e il risultato ottenuto è davvero pazzesco.

Ringrazio tutti per il supporto costante, e soprattutto per comprendermi come persona; sono felice di poter restituire qualcosa di positivo. E sono fiero di essere italiano”.

I recenti successi di Antonelli e Bezzecchi nei motori

Andrea Kimi Antonelli ha recentemente raggiunto la leadership mondiale in Formula 1 a soli diciannove anni, affermandosi come il più giovane pilota di sempre a guidare la classifica iridata, grazie alla sua vittoria nel Gran Premio del Giappone a Suzuka.

Parallelamente, Marco Bezzecchi ha dominato il Gran Premio delle Americhe in MotoGP, centrando la sua terza vittoria consecutiva e consolidando la sua posizione di primato nella classifica mondiale.