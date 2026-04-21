Inter e Juventus saranno tra le protagoniste del torneo amichevole pre-stagionale Hong Kong Football Festival, in programma ad agosto. L'evento vedrà il Manchester City affrontare l'Inter sabato 1 agosto, mentre mercoledì 5 agosto la Juventus scenderà in campo contro il Chelsea. Le partite si svolgeranno nel moderno stadio Kai Tak, una struttura con una capienza di 50.000 spettatori.

Dettagli e calendario del torneo

Il torneo, il cui annuncio è stato dato il 21 aprile, vedrà la partecipazione di quattro club di primissimo piano: Manchester City, Inter, Chelsea e Juventus.

La sfida tra il Manchester City e l'Inter inaugurerà il mini-evento sabato 1 agosto. La conclusione del programma è fissata per mercoledì 5 agosto, con la partita tra Chelsea e Juventus. Tutte le squadre terranno sessioni di allenamento aperte al pubblico, offrendo ai tifosi l'opportunità di vedere da vicino giocatori come Gianluigi Donnarumma, Cole Palmer, Lautaro Martínez e Dusan Vlahović.

Hong Kong: vetrina per il calcio internazionale

L'evento si svolge in un contesto di crescente interesse per Hong Kong come sede di manifestazioni sportive internazionali. L'Hong Kong Football Festival si conferma una vetrina di alto livello, con l'obiettivo di offrire test pre-stagionali di prestigio e rafforzare il legame tra i club europei e il mercato asiatico.

Il torneo come banco di prova

Il torneo si svolgerà tra il 31 luglio e il 5 agosto presso il Kai Tak Stadium. Gli incontri principali, Manchester City contro Inter il primo agosto e Chelsea contro Juventus il cinque agosto, sono considerati un banco di prova importante in vista della stagione 2026-2027. L'evento testimonia la fiducia nella capacità di Hong Kong di ospitare manifestazioni di alto livello.