Si è conclusa con un pareggio per 1-1 la 33ª giornata di Serie A, che ha visto Lecce e Fiorentina affrontarsi allo stadio Via del Mare. Un risultato che assume un peso specifico diverso per le due formazioni: i salentini, infatti, hanno agganciato la Cremonese a quota 28 punti, riaccendendo le speranze nella lotta per non retrocedere. La Fiorentina, dal canto suo, sale a 36 punti, mantenendo un rassicurante margine di otto lunghezze dalla zona retrocessione.

Queste le formazioni iniziali schierate dai tecnici. Il Lecce è sceso in campo con un 4-2-3-1: Falcone tra i pali; linea difensiva composta da Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; a centrocampo Ramadani e Ngom; tridente offensivo con Ndri, Coulibaly e Pierotti alle spalle dell'unica punta Cheddira.

La Fiorentina ha risposto con un 4-3-3: de Gea in porta; Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa; Mandragora, Fagioli e Ndour a centrocampo; attacco affidato a Harrison, Piccoli e Gudmundson.

La dinamica del match

L'incontro ha preso subito una piega inattesa per la Fiorentina, costretta a un cambio forzato già dopo dieci minuti: Gosens ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico, sostituito da Balbo. Nonostante l'imprevisto, i viola non hanno risentito della modifica e hanno sbloccato il risultato alla mezz'ora con Harrison, autore del suo primo gol in Italia grazie a un assist preciso di Mandragora. La prima frazione di gioco si è così conclusa con gli ospiti in vantaggio per 0-1.

Nella ripresa, il Lecce ha mostrato un piglio diverso, intensificando la propria spinta offensiva grazie agli ingressi di Banda, Stulic e Gandelman. La pressione dei padroni di casa ha trovato il suo culmine al 71', quando Tiago Gabriel ha firmato il gol del pareggio con un colpo di testa. I minuti finali sono stati caratterizzati da un'atmosfera tesa e numerosi interventi arbitrali: tra i salentini sono stati ammoniti Pierotti e lo stesso Tiago Gabriel, che salterà la prossima sfida contro il Verona per squalifica. Sul fronte viola, i cartellini gialli sono stati estratti per de Gea, Pongracic (anch'egli squalificato per il prossimo impegno contro il Sassuolo), Fazzini e Solomon. Nonostante l'intensità del finale, il punteggio non è più cambiato, fissando il risultato sull'1-1 definitivo e assegnando un punto a ciascuna squadra.

Implicazioni in classifica

Questo pareggio assume un valore cruciale per il Lecce, che si rilancia nella lotta salvezza raggiungendo la Cremonese a quota 28 punti e mantenendo viva la speranza di permanenza in Serie A. La Fiorentina, d'altra parte, consolida la sua quindicesima posizione in classifica, mantenendo un margine di sicurezza di otto punti sulla zona retrocessione. L'incontro ha evidenziato l'equilibrio tra le due squadre e la loro determinazione nel perseguire gli obiettivi stagionali.