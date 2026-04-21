La Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato dei giovani talenti europei e, nelle ultime ore, un nuovo nome è emerso. Il giornalista turco Ekrem Konur ha infatti rivelato su X un’indiscrezione destinata ad accendere l’interesse dei tifosi bianconeri: “La Juventus è tra i club interessati al giocatore del Bayer Leverkusen İbrahim Maza”. Il centrocampista tedesco naturalizzato algerino rappresenta uno dei prospetti più intriganti emersi nell’ultima stagione in Bundesliga e il suo profilo sembrerebbe combaciare perfettamente con la strategia di rinnovamento intrapresa dalla dirigenza torinese.

Numeri in crescita e valutazione in ascesa

Arrivato la scorsa estate dall’Hertha per circa 12 milioni di euro, Maza si è imposto fin da subito nella formazione delle “Aspirine”. Nonostante i soli 20 anni, il classe 2005 ha collezionato 39 presenze ufficiali, superando i 2500 minuti complessivi tra campionato e coppe. Un bottino arricchito da 5 gol e 6 assist, numeri importanti che testimoniano il suo impatto immediato nel calcio dei grandi. Prestazioni convincenti che hanno inevitabilmente fatto lievitare la sua valutazione, oggi stimata oltre i 40 milioni di euro. Una cifra significativa, ma non proibitiva per una Juventus che, con la qualificazione alla prossima Champions League ormai sempre più vicina, potrebbe decidere di investire con decisione su un talento in piena ascesa.

Qualità, dinamismo e prospettiva futura

Dal punto di vista tecnico, Maza rappresenterebbe un innesto ideale per la mediana bianconera. Il centrocampista unisce qualità nel palleggio, capacità di inserimento e dinamismo, caratteristiche che la Juventus sta cercando per rendere il proprio centrocampo più moderno e imprevedibile. Inoltre, il suo identikit rientra perfettamente nella politica societaria orientata verso profili giovani e futuribili, in grado non solo di alzare il livello della squadra nell’immediato, ma anche di garantire un’importante plusvalenza negli anni a venire. L’eventuale investimento, dunque, non sarebbe soltanto tecnico, ma anche strategico. Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma e il Bayer Leverkusen decidesse di aprire alla cessione, la Juventus potrebbe affondare il colpo in estate, puntando su un talento che unisce presente e futuro e che potrebbe diventare uno dei pilastri della nuova era bianconera