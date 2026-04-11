Il tennista azzurro Jannik Sinner ha centrato un traguardo significativo, accedendo per la prima volta alla finale del prestigioso Masters 1000 di Montecarlo. La sua vittoria netta contro Alexander Zverev ha dimostrato una superiorità evidente, culminata in una prestazione che lo stesso Sinner ha definito “una grande performance da parte mia”, esprimendo piena soddisfazione in conferenza stampa.

La Strategia Vincente e la Performance in Campo

L'inizio del match è stato cruciale e ha visto Sinner imporre immediatamente il suo ritmo. L'azzurro ha spiegato come il break iniziale abbia completamente cambiato la dinamica dell'incontro: “Con Sasha ci conosciamo molto bene ed era importante iniziare bene la partita.

Sono riuscito a farlo, ho trovato subito il break e questo ti dà libertà. Cambia completamente la dinamica del match”. Questa partenza fulminante ha permesso a Sinner di gestire il confronto con maggiore serenità e determinazione, consolidando la sua posizione fin dalle prime battute.

Dal punto di vista tattico, Sinner ha dimostrato una disciplina esemplare, aderendo scrupolosamente al piano di gioco prestabilito. Ha evidenziato la sua capacità di “rispondere bene sulla prima”, un aspetto fondamentale contro un avversario potente come Zverev. Nonostante i tentativi di Zverev di variare il gioco, cambiando posizione sulla seconda di servizio e ricorrendo al serve and volley, Sinner è rimasto “solido” e ha mantenuto un'intensità costante “dall'inizio alla fine”.

Questa coerenza e tenacia sono state elementi chiave per il successo finale.

Il Frutto del Lavoro e le Prospettive Future

Il percorso che ha portato a questa brillante performance non è casuale, ma il risultato di un lavoro intenso e mirato. Sinner ha sottolineato l'impegno profuso dopo il torneo di Doha: “Dopo Doha abbiamo lavorato tanto su tutto. Sul servizio, sulla risposta, sull’intensità. Non c’è una sola chiave, è un insieme di cose”. Questa dichiarazione evidenzia una visione olistica dell'allenamento, dove ogni componente del gioco viene affinata per raggiungere un livello di eccellenza complessivo.

Con lo sguardo già rivolto al futuro, Sinner ha espresso una mentalità proattiva, senza dare nulla per scontato.

Ha menzionato la possibilità di affrontare Carlos Alcaraz in finale, un'eventualità che considera “molto interessante”. Un tale incontro, prima dei grandi appuntamenti di Roma e Parigi, sarebbe “bello incontrarlo” e gli fornirebbe un “feedback importante sul mio livello su questa superficie”. Indipendentemente dall'esito, Sinner ritiene che un confronto con Alcaraz sarebbe “comunque utile” per la sua crescita e per valutare il proprio stato di forma sul rosso.

Questa significativa vittoria e la conseguente qualificazione alla finale del Rolex Monte-Carlo Masters non solo consolidano lo stato di forma eccellente di Sinner, ma testimoniano anche la sua continua e impressionante crescita sulla terra battuta, una superficie dove sta dimostrando di poter competere ai massimi livelli.