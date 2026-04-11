Un colpo di scena ha caratterizzato la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, svoltasi a Tashkent, in Uzbekistan. La giovane russa Maria Borisova, diciottenne al suo debutto assoluto nel massimo circuito internazionale dopo le esperienze nei Grand Prix di Marbella e Thiais, ha conquistato il prestigioso concorso generale individuale.

Borisova ha sbaragliato la concorrenza totalizzando un impressionante punteggio di 113.500 punti. Ha superato la tedesca Darja Varfolomeev, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica, che si è fermata a 112.650 punti al suo debutto stagionale.

La performance della ginnasta russa è stata particolarmente brillante negli esercizi con i singoli attrezzi: 28.260 con il cerchio, 28.300 con la palla, 29.250 con le clavette e 27.700 con il nastro. Varfolomeev ha risposto con 27.500 (cerchio), 27.250 (palla), 29.250 (clavette) e 28.650 (nastro).

Il podio individuale è stato completato dall’atleta di casa, l’uzbeka Takhmina Ikromova, che ha ottenuto 110.900 punti. A seguire, la statunitense Rin Reys (109.050) e la cipriota Vera Tugolukova (109.000). La competizione ha visto l’assenza di alcune delle principali stelle del panorama internazionale, tra cui le italiane Sofia Raffaeli e Tara Dragas, la bulgara Stiliana Nikolova e l’ucraina Taisiia Onofriichuk, vincitrice della tappa d'apertura a Sofia.

Per quanto riguarda le azzurre in gara, Alice Taglietti e Giorgia Galli hanno concluso rispettivamente al ventitreesimo (100.850 punti) e quarantesimo posto (95.800 punti).

Le Farfalle in pedana: l'Italia nella gara a squadre

Anche nella competizione a squadre, l’Italia ha mostrato alcune difficoltà, chiudendo all’ottavo posto con un totale di 46.750 punti. A Tashkent sono scese in pedana le Farfalle di Desio, che hanno leggermente migliorato la loro posizione rispetto al nono posto ottenuto nella tappa precedente di Sofia. Il team, composto da Lorjen D’Ambrogio, Sofia Colombo, Alessia Rigato, Giulia Segatori, Sofia Maffeis e Alexandra Naclerio, ha realizzato 22.650 punti nell’esercizio con le cinque palle e 24.100 nell’esercizio misto.

La gara a squadre è stata dominata dalla Cina, che ha conquistato il primo posto con 55.900 punti. Sul podio sono salite anche il Kazakhstan (51.250) e la Bielorussia (51.100). La Russia, vincitrice di una tappa precedente, si è classificata quinta con 49.150 punti, mentre la Bulgaria era assente.

La Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2026 si articola in quattro tappe World Cup e tre World Challenge Cup, distribuite tra Europa e Asia. I risultati delle migliori quattro prestazioni individuali e di squadra vengono sommati per determinare le vincitrici finali di ciascuna categoria. La tappa di Tashkent rappresenta il secondo appuntamento del circuito, un percorso che vedrà ancora sfide cruciali a Baku e Milano.

Il movimento italiano, alle prese con un ricambio generazionale e alcune assenze importanti, dovrà lavorare intensamente per ritrovare la piena competitività in vista dei prossimi impegni internazionali.