Il tanto atteso ritorno in campo di Lorenzo Sonego è fissato per martedì 14 aprile 2026. Il tennista torinese farà il suo debutto nel tabellone principale dell'ATP 500 di Barcellona, affrontando il qualificato spagnolo Pedro Martinez. L'incontro si terrà sulla Pista Andres Gimeno dalle ore 11.00, segnando un momento cruciale per l'azzurro dopo un lungo stop.

Sonego, fermo da quasi tre mesi a causa di un problema al polso, non disputa una partita ufficiale dal 22 gennaio, quando fu sconfitto da Lorenzo Musetti agli Australian Open. Questo stop ha comportato un calo nel ranking, con l'italiano ora al 66° posto.

Dall'altra parte, Pedro Martinez arriva da qualificazioni convincenti, avendo superato Carreño Busta e Trungelliti. Attualmente al 125° posto, lo spagnolo vanta un passato da numero 36 del mondo, a dimostrazione delle sue capacità sulla terra battuta.

Sonego-Martinez: orari e piattaforme di visione

Gli appassionati potranno seguire il match di Lorenzo Sonego contro Pedro Martinez in diretta televisiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Mix. Per lo streaming, l'incontro sarà disponibile su Sky Go, NOW e Tennis TV. Sarà inoltre possibile seguire la diretta live testuale fornita da OA Sport.

Il rientro di Sonego e la sfida

Il rientro di Lorenzo Sonego a Barcellona è un evento atteso. L'azzurro è determinato a ritrovare ritmo e fiducia dopo l'infortunio, in un torneo fondamentale per la sua stagione sulla terra rossa.

Pedro Martinez, sebbene parta da una classifica inferiore, ha dimostrato solidità nelle qualificazioni, confermando di essere un avversario insidioso. La sfida si preannuncia equilibrata.

Il Barcelona Open Banc Sabadell 2026

Il Barcelona Open Banc Sabadell 2026, noto anche come Trofeu Compte de Godó, è un appuntamento di grande prestigio. Questa settantatreesima edizione si svolge al Real Club de Tenis Barcelona dal 13 al 19 aprile 2026 e fa parte della categoria ATP Tour 500. Disputato interamente su terra rossa, il torneo di Barcellona è uno degli eventi più significativi della stagione europea su questa superficie.