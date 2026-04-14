I Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 iniziano oggi, martedì 14 aprile, a Riccione. L'evento è cruciale per il nuoto italiano, mettendo in palio titoli nazionali e pass di qualificazione per gli Europei di Parigi 2026 (10-16 agosto).

La giornata inaugurale prevede due sessioni: eliminatorie mattutine (dalle 10:00) e finali serali (dalle 18:00). Il programma odierno include prove individuali e staffette, con molti protagonisti azzurri.

Programma e atleti della prima giornata

Nelle batterie del mattino, spiccano Michele Lamberti, Lorenzo Mora, Francesco Lazzari (50 dorso uomini); Marco De Tullio, Alessandro Ragaini (400 stile libero uomini).

Nei 100 rana donne si sfideranno Benedetta Pilato, Anita Bottazzo, Arianna Castiglioni, Lisa Angiolini. Tra gli altri: Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi (50 stile libero uomini); Sara Franceschi, Anna Pirovano (400 misti donne).

La sessione serale, con diretta TV su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay, vedrà Simona Quadarella protagonista negli 800 stile libero donne. Le finali di 400 stile libero uomini, 100 rana donne, 50 farfalla uomini, 400 misti donne e 50 stile libero uomini completeranno il palinsesto. Chiuderà la staffetta 4x100 stile libero donne.

Le stelle azzurre e la corsa verso Parigi 2026

L'interesse è alto, grazie alla presenza di quasi tutti i big del nuoto italiano.

Unica assenza: Nicolò Martinenghi, infortunato. Tra le stelle più attese: Thomas Ceccon (50 stile libero, 200 dorso); Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero); Simona Quadarella (quattro distanze). Attenzione al ritorno di Benedetta Pilato, dopo la sospensione estiva, e a Sara Curtis, reduce da esperienza americana.

I Campionati proseguiranno fino a sabato 18 aprile, con sessioni mattutine e serali che decreteranno campioni nazionali e qualificati per Parigi. Le finali saranno trasmesse quotidianamente su RaiSport HD e RaiPlay. Riccione si conferma il fulcro del nuoto italiano, dando il via alla stagione verso gli Europei 2026.