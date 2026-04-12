Yeman Crippa ha trionfato nella Maratona di Parigi 2026, completando i 42,195 chilometri in 2h05:18. Questa vittoria lo rende il secondo italiano più veloce di sempre sulla distanza, posizionandosi subito dietro a Iliass Aouani, detentore del primato nazionale con 2h04:26 stabilito a Tokyo. Crippa ha saputo dominare un percorso impegnativo, imponendo il proprioritmo in una delle maratone più iconiche e prestigiose d'Europa.

Il campione europeo dei 10.000 metri e della mezza maratona ha migliorato il proprio record personale di ben 48 secondi, rispetto al precedente 2h06:06 registrato a Siviglia nel 2024.

La sua gara è stata una progressione costante: ha coperto i 5 chilometri in 14:55, i 10 km in 29:51 e i 15 km in 44:49. Dopo aver completato la prima mezza maratona in 1h03:14, ha accelerato nella seconda (1h02:04), prendendo il comando della corsa intorno al 35° km (1h44:27). Al 40° km, la lotta per il successo vedeva ancora quattro atleti in lizza.

La tattica vincente di Crippa e i piazzamenti sul podio

Nel momento decisivo, Crippa ha sferrato l'attacco finale, distanziando nettamente i suoi avversari e tagliando il traguardo a braccia alzate. Sul podio, alle sue spalle, si sono piazzati l’etiope Bayelign Teshager (2h05:23), il keniano Sila Kiptoo (2h05:28) e il gibutiano Mohamed Ismail (2h05:38).

Per lui, questa è la sesta maratona: in precedenza, aveva ottenuto un quinto posto a Milano nel 2023 (2h08:57), stabilito il record italiano a Siviglia nel 2024, affrontato ritiri a Londra e ai Mondiali 2025, e concluso al trentottesimo posto a Valencia (2h10:59).

Il successo parigino assume un significato ancora maggiore, giungendo in una settimana cruciale per il mondo dell'atletica: è stato infatti annunciato che la maratona non sarà più inclusa nei Mondiali di atletica, ma avrà una rassegna iridata annuale dedicata a partire dal 2031.

Contesto internazionale e la preparazione impeccabile di Yeman Crippa

L'atleta delle Fiamme Oro, Yeman Crippa, ha affrontato la sfida parigina dopo un intenso mese di preparazione sulle alture del Kenya.

A testimonianza della sua eccellente forma, poche settimane prima, il 22 febbraio, aveva stabilito il primato italiano di mezza maratona con un tempo di 59:01 a Napoli. La Maratona di Parigi 2026 ha confermato il suo prestigio internazionale, schierando un cast di atleti di altissimo livello, tra cui spiccavano fuoriclasse etiopi e ugandesi, riconosciuti tra i migliori al mondo. Il record della competizione rimane saldamente nelle mani del keniano Elisha Rotich, con il suo 2h04:21 stabilito nel 2021. La gara femminile ha offerto uno spettacolo di alto profilo, con diverse atlete capaci di scendere sotto il muro delle 2h20.

Questa straordinaria affermazione a Parigi non è solo una vittoria per Yeman Crippa, ma una chiara conferma della sua costante crescita e maturazione sulla distanza regina dell'atletica. Lo proietta con forza tra i protagonisti assoluti della maratona internazionale, in un periodo di grande entusiasmo e fermento per la specialità nel panorama sportivo italiano.